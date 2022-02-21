ПАИ вывело конкурентов в лидеры цитируемости

14:19, 21 февраля 2022, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», за минувшую неделю (с 14 по 20 февраля) топ-10 самых цитируемых СМИ региона возглавила Псковская лента новостей с ИЦ 4,34 и 294 цитатами. В лидеры агентство попало, в частности, благодаря упоминаниям на ленте Псковского агентства информации, так как портал имеет достаточно высокий коэффициент цитируемости.

ПАИ стало вторым в рейтинге с ИЦ 4,18 и 280 цитатами. На третьей строчке расположилось радио «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,73, 49 цитат), следом идут luki.ru (ИЦ 0,51, 13 цитат) и ГТРК «Псков» (ИЦ 0,26, 12 цитат).

Самыми цитируемыми новостями недели стали сообщения о предстоящем ремонте семи школ в Пскове, о распределении потоков машин во время ремонта моста, о завершении строительства школы на улице Юбилейной, о судебном заседании по резонансному ДТП в Пскове и о новом спектакле Псковского театра драмы.

Псковские СМИ цитировали такие издания, как «Известия», «Невские новости», портал «Культура», SportRussia 24 и другие.

Добавим, что в топ-10 также вошли «АиФ-Псков» и «КП-Псков».