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Общество

Потоки машин на время закрытия Троицкого моста в Пскове будут распределять вручную

Потоки машин на время закрытия Троицкого моста в Пскове будут распределять вручную. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин отметил, что в настоящее время дорабатывается организация дорожного движения на время закрытия Троицкого моста. В связи с многочисленными обращениями граждан было проведено очередное совещание с представителями УГХ и ГИБДД.

Глава администрации города отметил, что пробок на время закрытия моста не избежать, особенно в первое время, пока автомобилисты не привыкнут к новым условиям и не наработают объездные маршруты. Ситуация на дорогах будет зависеть и от новых схем движения общественного транспорта.

Основная нагрузка ляжет на Октябрьский проспект и перекресток с улицей Кузнецкой. Для оптимизации дорожного движения на этом участке уже сейчас изменят режим работы светофора. Для этого увеличится время работы секции «поворот налево». Автоматически увеличится и время работы зелёного сигнала при движении прямо из центра в сторону вокзала.

«Как только 1 марта закроем мост, будем анализировать потоки движения машин с помощью специальных приборов и в ручном режиме перераспределять их. Это будет сложный период, но вместе справимся», - добавил Борис Елкин.

Напомним, 1 марта закрывается для транспорта и пешеходов Троицкий мост в Пскове. Ранее в прямом эфире ОТР редактор ПАИ рассказала о ремонте псковского моста.

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