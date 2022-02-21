Ольга Якименко: В развитии туризма важен комплексный подход

17:02, 21 февраля 2022, ПАИ

В развитии туризма очень важен комплексный подход. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказала руководитель проектов устойчивого развития Международного Центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр и центра «Грин Мобилити» Ольга Якименко.

Она отметила, что Псков – уникальный город с богатой историей и огромным потенциалом для развития туризма, но, к сожалению, недооцененный.

«В рамках создания мастер-плана по устойчивому развитию туризма мы пытались решить эту задачу и предложить определенные решения, которые бы способствовали действительно устойчивому развитию Пскова. Очень важно, что Псков сейчас позиционирует себя как город, который локализует 17 целей устойчивого развития», – пояснила она.

По её мнению, туризм так или иначе влияет на все сферы развития общества, и поэтому в этом деле очень важен комплексный подход. Необходимо обеспечить всю необходимую туристам инфраструктуру, причём сразу сделать её устойчивой.