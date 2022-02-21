Петербуржец Александр Филиппов вновь победил в турнире по настольному теннису в Пскове

15:56, 21 февраля 2022, ПАИ

Петербуржец Александр Филиппов в третий раз подряд стал победителем турнира по настольному теннису в Пскове. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса Псковской области.

19 февраля в зале Кооперативного техникума прошел VI открытый турнир Кубок ТТплэй РФ. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из Пскова, Печор, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Пустошки, Сланцев, Тверской области, Москвы и Гатчины.

Пскович Вадим Барышников стал вице-чемпионом соревнований в личном зачете и чемпионом в парном разряде. Третье место среди мужчин завоевал москвич Александр Морозов. Среди женщин лучшей стала Дарья Пуйто из Санкт-Петербурга.

Анастасия Беляева из Пскова заняла 3 место в женском разряде и стала лучшей среди юниорок.

Общий зачет, мужчины:

1. Александр Филиппов (Санкт-Петербург)

2. Вадим Барышников (Псков)

3. Александр Морозов (Москва)

4. Александр Винокуров (Санкт-Петербург)

5. Александр Сазонов (Санкт-Петербург)

6. Роман Кибко (Санкт-Петербург)

Женщины:

1. Дарья Пуйто (Санкт-Петербург)

2. Яна Николаева (Санкт-Петербург)

3. Анастасия Беляева (Псков)

Парный разряд:

1. Вадим Барышников - Антон Дупленский (Псков - Бологое)

2. Александр Сазонов - Александр Филиппов (Санкт-Петербург - Санкт-Петербург)

3. Роман Кибко - Матвей Захарин (Санкт-Петербург - Санкт-Петербург)

Лучший юниор - Егор Ананьев

Лучная юниорка - Анастасия Беляева.