Петербуржец Александр Филиппов вновь победил в турнире по настольному теннису в Пскове
Петербуржец Александр Филиппов в третий раз подряд стал победителем турнира по настольному теннису в Пскове. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса Псковской области.
19 февраля в зале Кооперативного техникума прошел VI открытый турнир Кубок ТТплэй РФ. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из Пскова, Печор, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Пустошки, Сланцев, Тверской области, Москвы и Гатчины.
Пскович Вадим Барышников стал вице-чемпионом соревнований в личном зачете и чемпионом в парном разряде. Третье место среди мужчин завоевал москвич Александр Морозов. Среди женщин лучшей стала Дарья Пуйто из Санкт-Петербурга.
Анастасия Беляева из Пскова заняла 3 место в женском разряде и стала лучшей среди юниорок.
Общий зачет, мужчины:
1. Александр Филиппов (Санкт-Петербург)
2. Вадим Барышников (Псков)
3. Александр Морозов (Москва)
4. Александр Винокуров (Санкт-Петербург)
5. Александр Сазонов (Санкт-Петербург)
6. Роман Кибко (Санкт-Петербург)
Женщины:
1. Дарья Пуйто (Санкт-Петербург)
2. Яна Николаева (Санкт-Петербург)
3. Анастасия Беляева (Псков)
Парный разряд:
1. Вадим Барышников - Антон Дупленский (Псков - Бологое)
2. Александр Сазонов - Александр Филиппов (Санкт-Петербург - Санкт-Петербург)
3. Роман Кибко - Матвей Захарин (Санкт-Петербург - Санкт-Петербург)
Лучший юниор - Егор Ананьев
Лучная юниорка - Анастасия Беляева.
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Петербуржец Александр Филиппов вновь победил в турнире по настольному теннису в Пскове
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