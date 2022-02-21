Партийная система России должна меняться эволюционным путем - Александр Козловский

16:28, 21 февраля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский не видит необходимости в создании в России новых партийных проектов. О этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live.

«Бесконечные процессы, в которые мы входим и никак не выйдем с конечным результатом, затягивают. Может возникать большая масса политических проектов, которые до конца не доводят и в последующем начинают новые. Считаю, что у нас достаточно партий, которые надо привлекать для помощи людям. Выборы и эволюционные процессы в партийной системе все расставят сами. А входить в новые проекты на год, на два-три, это потеря время и сейчас принесет больше вреда», - заявил депутат.

Отметим, эксперты широкого обсуждают перспективы создания в России новой левой партии, например, на базе слияния КПРФ и «Справедливой России».