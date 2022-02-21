Михаил Ведерников допустил выход Псковской области на плато по COVID на этой неделе

16:55, 21 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте отметил, что на этой неделе в регионе возможен выход на плато по коронавирусу.

Также глава региона подчеркнул, что по прогнозу экспертов, снижение заболеваемости начнётся в начале марта.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 971 случай коронавируса.