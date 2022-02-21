Михаил Ведерников допустил выход Псковской области на плато по COVID на этой неделе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте отметил, что на этой неделе в регионе возможен выход на плато по коронавирусу.
Также глава региона подчеркнул, что по прогнозу экспертов, снижение заболеваемости начнётся в начале марта.
Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 971 случай коронавируса.
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