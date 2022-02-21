В Псковской области сократилось количество обращений в call-центр по коронавирусу

20:01, 21 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области сократилось количество обращений в call-центр по коронавирусу. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова на традиционном совещании, посвящённом эпидемиологической обстановке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В качестве одного из признаков улучшения эпидобстановки первый вице-губернатор назвала снижение числа обращений в call-центр. По сравнению с пиковыми днями оличество звонков сократилось в шесть раз.

В настоящее время регион по уровню заболеваемости находится на восьмом месте в Северо-Западном федеральном округе.