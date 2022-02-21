В Псковской области сократилось количество обращений в call-центр по коронавирусу
В Псковской области сократилось количество обращений в call-центр по коронавирусу. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова на традиционном совещании, посвящённом эпидемиологической обстановке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
В качестве одного из признаков улучшения эпидобстановки первый вице-губернатор назвала снижение числа обращений в call-центр. По сравнению с пиковыми днями оличество звонков сократилось в шесть раз.
В настоящее время регион по уровню заболеваемости находится на восьмом месте в Северо-Западном федеральном округе.
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