Только 17 районов Псковской области выполнили план вакцинации на 60%

22:28, 21 февраля 2022, ПАИ

Только 17 районов Псковской области перешагнули 60-процентный показатель вакцинации от запланированного уровня. Об этом рассказала первый вице-губернатор Вера Емельянова на традиционном совещании, посвящённом эпидемиологической обстановке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил сделать особый акцент именно на вакцинации граждан, так как темпы прививочной кампании в регионе снизились. В целом в Псковской области первым компонентом вакцины привито около 290 тыс. человек (без учёта ревакцинированных), в том числе вакцинированы 374 ребёнка.

По итогам совещания актуальные вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции будут вынесены на ближайшее заседание оперштаба. Кроме того, Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой индивидуально поработать с руководством тех муниципалитетов, где уровень вакцинации по-прежнему невысокий. Должен быть разработан детальный алгоритм дополнительных мер, налажено взаимодействие между всеми сторонами, задействованными в организации прививочной кампании.