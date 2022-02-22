Временные автобусные остановки организуют в связи с ремонтом Советского моста

11:19, 22 февраля 2022, ПАИ

Временные автобусные остановки организуют в связи с реконструкцией Советского (Троицкого) моста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Схема движения транспорта, в том числе автобусов, изменится с 1 марта по 30 декабря. На трех маршрутах будут организованы временные автобусные остановки.

Для автобуса №1 временная остановка будет располагаться на улице Кузнецкой у Летнего сада. Автобус № 11 будет курсировать по улице Карла Маркса, автобусные остановки организуют перед церковью Покрова на Торгу и напротив общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса, 1.

Автобус № 124 будет следовать через мост Александра Невского. Временная остановка будет находиться у дома № 77Б на улице Юбилейной.

Организовать временные автобусные остановки глава администрации Пскова Борис Елкин поручил Управлению городского хозяйства. Ознакомиться с подробным описанием маршрутов можно здесь.