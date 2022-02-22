969 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

12:02, 22 февраля 2022, ПАИ

90 970 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 969 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выздоровело 74 660 пациентов (за сутки – 189), от COVID-19 скончалось 1 549 человек (за сутки – 6). Всего на лечении находится 7 895 человек, из которых 7 303 лечатся на дому, 592 – стационарно.