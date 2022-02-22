Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 549 человек. В России за сутки выявлено 135 172 новых случая заражения коронавирусом, зафиксировано 796 летальных исходов от COVID-19.
В Псковской области снизились темпы распространения COVID-19. Губернатор региона Михаил Ведерников допускает выход Псковской области на плато по COVID уже на этой неделе.
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