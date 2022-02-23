Секреты военного ремесла: главы районов и депутаты из Псковской области рассказали о службе в армии

10:57, 23 февраля 2022, ПАИ

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Этот день особенно важен для тех, кто отдал долг Родине. Чиновники и депутаты из районов Псковской области поделились воспоминаниями о службе в армии.

Глава Дновского района Михаил Шауркин:

Мой отец военный, и я пошёл по его стопам: после школы поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище, которое закончил с красным дипломом. После учёбы выбрал местом службы Дальний Восток. Мне очень нравился этот регион: природа, люди – всё было интересным. О службе на Дальнем Востоке у меня остались очень светлые воспоминания. Я служил на границе с Китаем, прошёл путь от командира взвода до командира части (отдельного разведывательного батальона). В 2006 году вышел на пенсию в звании подполковника.

Армия очень много дала мне: сделала уверенным в себе, дисциплинированным и организованным, подарила настоящих друзей – таких, что на всю жизнь.

Армия – отдельный виток в жизни мужчины. Каждому она даёт что-то своё: кому-то - друга, кому-то – профессию, кому-то – другое отношение к жизни, кому-то – новые ценности, но ни один не приходит из армии прежним человеком, каждый там становится немного или полностью другим.

Глава города Великие Луки Николай Козловский:

Я был призван в ракетные войска в 1972 году. Батарея, где я служил, была образцовой. Помню, как однажды на учениях дала сбой электроника. А помимо данных ЭВМ, расчеты траектории полёта ракеты производили и специалисты-вычислители, в том числе и я. Командир, видя неполадки, принял решение проводить стрельбы по данным вычислителей. И мы не ошиблись! Учебную задачу выполнили с честью. Нас даже генерал лично поблагодарил за службу. Завершил я срочную службу старшим сержантом.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев:

Срочную службу в рядах Советской армии проходил с 1977 по 1979 год в войсках связи в должности начальника смены. Военная часть располагалась в Архангельской области.

Считаю эти годы значимой вехой на моём жизненном пути. Здесь я встретил новых друзей, познал секреты военного ремесла, по-настоящему проникся ответственностью за судьбу Родины и её защиту.

Глава Печорского района Сергей Тарасик:

Лейтенантские годы службы прошли в Печорах. Это были самые незабываемые годы. Четыре года в высшем военном училище закалили, воспитали, привили качества, научили военному делу.



Казалось бы, отучился и можно немного расслабиться, но в Печорах меня встретил 1071 отдельный учебный полк специального назначения и жизнь засияла новыми красками. Помимо прямых служебных обязанностей, прыжки с парашютом, спортивная подготовка, интересные задачи, удивительные люди окружавшие меня - всё это восхищает меня до сих пор.

Вспоминая первый прыжок и опуская все подробности подготовки, моё место в самолёте оказалось около двери. Все лёгкие заходили первыми, а те кто по тяжелее последними. Когда вышли на заданный курс, к дверям подошёл выпускающий и сказал: «Пойдёшь на пристрелку». Эта вводная, конечно, добавила волнения. В итоге унесло, но все закончилось удачно. Хотя в дальнейшем были и не совсем удачные приземления, но это уже другая история.

Глава Порховского района Юрий Семёнов служил с 1981 по 1983 годы в городе Хабаровске.

Юрий Семёнов твёрдо уверен, что армия — хорошая школа жизни, которую должен пройти каждый юноша: «В нашей войсковой части из Порхова нас было двое. Это Миша Синельников и я. Михаил и сейчас проживает в д. Берёза Порховского района. Считаю, что крепче армейской дружбы быть ничего не может, т.к. спустя почти сорок лет мы продолжаем общаться.

Было трудно, но приходилось терпеть, телефонов мобильных тогда не было, мамке лишний раз не позвонишь. Короткие письма домой писали раз в месяц, «жив, здоров всё в порядке, кормят хорошо». Погодные условия конечно отличались от привычных нам: мошка и гнус летом, а зимой — ветра, но нам селянам не привыкать к трудностям, и я ко всему всегда относился с пониманием. Будучи в армии побывал на уборке зерна на Целине в оренбургских степях и бескрайних полях Красноярского края. Воочию увидел озеро Байкал и настоящую сибирскую тайгу.. А ещё мне посчастливилось принять участие в параде 7 ноября в Хабаровске.

23 февраля - это праздник всех защитников. От всей души поздравляю всех, кто служил, служит, кому предстоит служить, с праздником - Днём Защитника Отечества!»

Глава городского поселения «Усвяты» Жорж Хашба принял присягу на верность служения Родине в 1977 году.

Рос в деревне, а призывался из города Пятигорска. Служил в рядах тогда еще Советской армии в 1977-1979 годах в Группе советских войск в Германии (ГСВГ).

Службу проходил в танковой дивизии, в автороте пехотного полка. Часть располагалась в населенном пункте Мальвинки, что близ города Потсдама. Это было крупнейшее в мире оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил за рубежом.

Основная задача Группы войск заключалась в том, чтобы обеспечить защиту западных рубежей СССР от внешних угроз и сокрушить любого противника. Она относилась к первому стратегическому эшелону.

О годах службы в армии у него сохранились тёплые воспоминания: «Вдали от родных и близких, от родного края, у мужчины формируется трезвый взгляд на жизнь, умение правильно выстраивать отношения в коллективе. Служба в армии закаляет характер, учит отстаивать свои интересы, быть целеустремленным, способным за собой вести людей, различать истинные и ложные ценности, честно выполнять свой долг, т.к. жизнь военных подчинена особой логике и распорядку, они решают иные задачи, у них своя психология.

К нам, простым парням из деревни, относились хорошо. Головастые, рукастые, мы не пасовали перед трудностями, легко решали поставленные перед нами задачи, и даже по некоторым вопросам вносили свои предложения, которые были довольно грамотными. Вспоминаются марши, учения на полигоне под Магдебургом, и особенно общение с сослуживцами. В дивизии на 10 тысяч человек нас, земляков, было всего двое, однако за два года я приобрел друзей, с которыми жили, как одна семья. Увольнение в запас было волнительным моментом, когда, прощаясь с друзьями и сослуживцами, вдруг ловишь себя на мысли, что не хочешь уезжать».

Глава сельского поселения «Церковищенская волость» Усвятского района Олег Козлов:

Родился в деревне Заголодье. Работал трактористом в колхозе «1 Мая» (с правами, полученными в Церковищенской средней школе). Когда парню исполнилось восемнадцать лет, осенью 1990 года, его призвали в Московскую дивизию имени Дзержинского (ныне ОДОН - отдельная дивизия оперативного назначения). Присягу принимал в саперном батальоне. Приезжали мать с сестрой.

Сразу после присяги его перевели в войсковую часть 6686, где проводились испытания разного вида военных приборов. Часть относилась к Главному управлению внутренних войск МВД России. Первый год службы, конечно, тянулся, Олег письма домой писал на 5-6 листах. Кроме ребят из России, в части служили ребята из Белоруссии и Украины. За успехи в боевой и политической подготовке Олегу дважды удалось побывать в отпуске.

Годы службы вспоминает с теплотой, отмечает порядочность, отцовскую заботу и понимание командного состава. О том, чтобы считать эти годы потерянными, и не помышляет. Проходя службу, ему, вчерашнему школьнику, нигде не бывавшему и ничего не видавшему, даже в Большой театр удалось дважды попасть. С юмором вспоминает, как отец, приехав навестить его, сходу заявил: «Первым делом хочу Ленина поглядеть». Так Олег и в Мавзолей попал.

Сейчас в рядах Российской армии проходит службу его младший сын Александр.

Глава Вехнянской волости Новоржевского района Михаил Филиппов:

Я родился в деревне Дорожкино Алтунского сельсовета, сейчас это Вехнянская волость. И вся моя дальнейшая жизнь связана с родной стороной. После окончания Осинкинской, а затем Новоржевской школы поступил в Псковский сельскохозяйственный техникум по специализации механизатор сельского хозяйства.

Вот оттуда меня и призвали на службу, раньше никаких отсрочек от армии не было. 4 июля 1989 года я был прикомандирован в военно-морскую часть поселка Щук-Озеро, под Северодвинском, это Северный флот. Мне «повезло» – это был последний призыв, когда в морфлоте служили три года. Начинал службу в должности матроса, постепенно получал повышения от специалиста 3-го класса до первого.

Я занимался обеспечением радиотехнической части наших кораблей, был назначен на должность старшего радиомастера. Наши экипажи выходили на разных кораблях, минных тральщиках, основной задачей которых была установка минных заграждений подводных и надводных объектов. Часть наша была секретной, и, как правило, в море мы выходили на гражданских судах. Кстати, часть наша была совсем небольшая, всего около 50 человек, включая офицеров. А службу проходили у нас призывники во всей территории Советского Союза: осетины, узбеки, казахи, из-за Урала были ребята.

В военном билете у меня значится военно-учетная специальность «Командир отделения гидроакустической контрольно-измерительной аппаратуры». Награжден знаком «Отличник ВМФ». Служить мне нравилось очень, даже собирался оставаться на сверхсрочную, но родители отговорили – далеко, видится редко придется…

Вернулся после службы в 1991 году, поменял не одно место работы. А сейчас жители Вехнянской волости, да и всего района, знают его не только как депутата, главу волости, но и просто как неравнодушного человека, всегда готового прийти на помощь.

Председатель резервной призывной комиссии, первый заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев:

Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках, куда мечтал попасть практически каждый призывник.

«Я проходил военную службу с 1986 в учебной дивизии ВДВ Гайжюнай Литовской ССР, в батальоне по подготовке спецконтингента для службы в Афганистане, демобилизовался в звании старшина в 1988 году, — рассказывает Вячеслав Прокофьев и с улыбкой вспоминает, как сильно хотел служить и буквально замучил работников военкомата. — Армейская служба — долг каждого настоящего мужчины, я считал так раньше и уверен в этом сейчас. В былое время присказка: «Не служил — не мужик», звучала почти серьёзно. И если молодой человек не служил в армии, было принято считать, что у него есть какой-то дефект».

Вспоминая армейские будни, Вячеслав Прокофьев перелистывает армейский альбом, где каждая фотография напоминает тот период жизни. Прыжки, тактика, стрельбы, вождение, занятия по рукопашному бою, друзья, товарищи, сослуживцы. Верные славным традициям воинов-фронтовиков десантники 80-х с честью выполнили свой долг в Республике Афганистан.

«А ещё именно в армии я приобрёл настоящих друзей на всю жизнь. С ними, несмотря на расстояние, мы общаемся до сих пор, — рассказывает он.

Обращаясь к будущим защитникам Отечества, Вячеслав Прокофьев подчеркнул, что служба в армии — это почётная обязанность, и её нужно выполнять с гордостью, не боясь брать на себя такую ответственность.

Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко:

Моя армейская служба проходила в разведроте 37-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Вместе с однокурсниками мы должны были пройти курс молодого бойца, хотя до получения диплома инженера-строителя нам оставалось только сдать госэкзамены.

После свободной студенческой жизни оказаться в казарме и привыкнуть к жесткому режиму дня, строгой дисциплине было всем непросто. Подъем в пять тридцать утра, зарядка, четкие действия по уставу. Как говорится, ни шагу в сторону. Но нашему командиру хватило недели, чтобы приучить нас к армейскому порядку.

Как и для всех военнослужащих, особенно памятным и торжественным для меня стал день принятия присяги, на котором присутствовали родители и друзья. Что касается десантников из старослужащих, то сначала они присматривались к нам, хотели понять, что из себя представляем. В результате отношения сложились нормальные. Мы вместе с ними играли в футбол, готовили выступления на День ВДВ и, конечно, показывали полученные армейские навыки в полевых условиях во время командно-штабного учения, на стрельбах. А там очень нужна взаимовыручка, помощь друг другу. Эти качества всегда отличали десантников.

В конце 90-х годов, во время моей службы, в стране складывалась непростая политическая и экономическая ситуация, и к армии относились «на гражданке» неоднозначно. Хочу отметить, что среди военнослужащих не было подобных разговоров и сомнений в том, что нам поручено важное дело. В армии сохранялась дисциплина, чувство патриотизма и понимание поставленной задачи – защищать Родину.

Заместитель главы администрации Псковского района Михаил Папин:

На фото я с сыном Иваном. Было очень давно - пришел домой с полетов и дал ему померить шлемофон. За этим занятием нас и сфотографировали.

Кстати, Иваном сына назвали в честь деда, как и меня в свое время. Он давно вырос, ему 20 лет. Продолжил семейную офицерскую династию. Сейчас учится в единственном в стране летном вузе - Краснодарском военном авиационном училище летчиков на факультете истребительной авиации на втором курсе. Как и его отец, станет летчиком-истребителем.

В нашей семье все мужчины служили. Мой дед Михаил Иванович на фронт пошел добровольцем в 18 лет. Был связистом. Прошел всю войну. Победу встретил в Австрии в звании майора. Мой отец Иван Михайлович посвятил жизнь Советской армии. Служил в авиации. Закончил службу в звании подполковника.

В детстве я часто бывал с отцом на аэродроме, видел, как готовят истребители к полетам. Мальчишкой довелось посидеть в кабине самолета, от чего пришел в восторг. Не меньший восторг вызывало смотреть, как взлетают и приземляются истребители, как они проносятся на малой высоте над головой. Это очень зрелищно.

Детство и юность прошли в гарнизонах - семья жила в военном городке. Все окружение было военным. Само собой, решил стать летчиком. О других профессиях даже не помышлял.

Свое желание в школьные годы подкреплял конкретными делами – занимался спортом, в ДОСААФ прыгал с парашютом. В итоге поступил в Армавирское военное училище летчиков и стал истребителем.

По сей день я влюблен в небо. Переживание каждый раз ощущения свободы в полете на боевом истребителе СУ-27 навсегда стало частью моей жизни. Без этих эмоций потом уже просто невозможно стало ее представить.

Председатель Собрания депутатов Великолукского района Владимир Спиридонов:

Он начал службу в армии после окончания строительного техникума. В мае 1977 года был направлен во Всеволожский район Ленинградской области, там начал обучение в школе сержантов. По выпуску ему было присвоено звание сержанта. Затем Владимир Спиридонов был направлен для прохождения дальнейшей службы в Севастополь, где отдавал долг Родине в должности старшины штаба дивизии Противовоздушных войск страны. В Севастополе отслужил полтора года вплоть до демобилизации.

«Службу в армии помню очень детально. Для меня каждый день прохождения службы подарил бесценный опыт, который мне неоднократно помогал и помогает в жизни, — обратил внимание Владимир Спиридонов. — Армия научила никогда не сдаваться и всегда следовать к своей цели, преодолевая любые преграды на пути».

В настоящее время Владимир Спиридонов – офицер запаса. После окончания службы в армии получил два высших образования.

«Служба в армии – это, безусловно, крайне важный этап в жизни каждого мужчины, — считает Владимир Спиридонов. — Служба закаляет характер, формирует человека как личность, выявляет скрытый потенциал и позволяет лучше узнать себя самого. А еще армия – это лучшая школа дисциплины».

Кроме того, уверен он, служба в армии учит товариществу, и хотя после распада Советского Союза судьба разбросала его бывших сослуживцев по разным странам, каждый из них наверняка бережно хранит воспоминания о годах, которые превратили их из юношей в настоящих защитников Родины.

Депутат районного Собрания Александр Дмитриев:

Он признается, что с детства обладал энергичным и даже озорным характером. Острый на язык, скорый на решительные действия, по-настоящему понять себя, обуздав свой яркий темперамент, он смог именно в армии. Служил Александр Дмитриев в РВСН – ракетных войсках стратегического назначения.

«В армию я попал уже после окончания 10-ти классов Золотковской средней школы и школы ДОСААФ, — рассказал он. — До службы успел поработать помощником комбайнера в колхозе «Россия».

В ряды Советской армии Александр Дмитриев был призван весной 1975 года. Тогда же был направлен в учебную часть, расположенную в Астраханской области.

«Есть такой город Капустин Яр, а там – ракетный полигон. Именно с этого полигона в космос были отправлены знаменитые собаки Белка и Стрелка, и вот там я начал свою службу», - поделился Александр Дмитриев. Первые восемь месяцев провел в учебке, где постигал азы такой специальности как «радиотелеграфист». После учебки был направлен в Казахстан, в город Гурьев, а ныне – Атырау, также на ракетный полигон. Ходил на боевые дежурства и все это в атмосфере строгой секретности.

«Служба в армии – опыт уникальный, его ничем не заменишь, — уверен Александр Дмитриев. — Так что я считаю, что служить необходимо – чтобы понять, что ты за человек, на что способен, чтобы научиться преодолевать все преграды и препятствия на своем жизненном пути. Стать сильнее, надежнее, настоящим мужчиной!

После срочной службы Александр Дмитриев еще дважды проходил переподготовку в ракетных войсках и сегодня он старший лейтенант в отставке.

Для депутата Собрания Великолукского района Вячеслава Паздерина маршрут «Асадабад – Джелалабад – Кабул – Джабаль – Уссурадж – Пули-Хумри – Хайра-тон-Термерз – Чирчик – Марьина Горка» – не просто набор трудно произносимых арабских названий, но – яркие воспоминания из прошлого. Ведь он исполнял свой интернациональный долг в Афганистане.

Служить в ряды Советской армии Вячеслав Паздерин отправлялся после окончания Пореченской средней школы, имея за плечами опыт работы в совхозе «Мир». На то время он уже получил водительские права, а также – профессию токаря, пройдя обучение в училище № 8 города Великие Луки.

«В армию я пошел в 1987 году,— рассказал Вячеслав Паздерин. — И сразу попал в учебку спецназа ГРУ, учился по специальности «спецминирование». Потом попал служить в знаменитый 334-й отдельный отряд специального назначения, который был сформирован на базе подразделений 5-й отдельной бригады специального назначения города Марьина Горка Белорусской ССР для действий в Афганистане.

Боевые задания в Афганистане Вячеслав Паздерин выполнял с октября 1987 по июнь 1988 года, а службу в армии завершил в 1989 году.

«Со своими сослуживцами я до сих пор поддерживаю связь, — обратил внимание Вячеслав Паздерин. — Наше поколение всегда очень серьезно относилось к службе в армии. У нас даже вопросов не возникало, отдавать долг Родине или нет… Какие тут вопросы? Многие из моих знакомых сами просились в Афганистан. И я тоже… хотя мог не идти, поскольку в моей семье не было отца и я был единственной опорой для матери, но я пошел, потому что Родина – это Родина, а долг – это долг.

Председатель Собрания депутатов Усвятского района, учитель Усвятской средней школы Виктор Бонадыченко:

Я служил в армии в 1974-1976 годах. В то время отношение к службе было абсолютно не такое, как сейчас. Служба в армии была почетной обязанностью каждого мужчины. Не дай Бог, деревенского парня признают негодным – это было большой трагедией для него. В школе к армии готовились, как следует, проходили начальную военную подготовку, спасибо Ивану Емельяновичу Тодорову, научил всему. В то время по выходным была телепередача «Служу Советскому Союзу», рассказывающая об армейской службе. И вот в ней увидел я в первый раз морских пехотинцев: «Эх, думаю, мне бы туда служить…» Я много читал об этом, знал, что морскую пехоту зовут хозяйкой 3-х стихий, что фашисты звали морских пехотинцев «морскими дьяволами».

До армии я много занимался: качал мускулы на спортивном инвентаре собственного изготовления, где в Клинкове достанешь настоящий. До того дотренировался, что надорвался, перенес две операции. Я очень боялся, что из-за этого меня не возьмут в армию. И вот стою я перед призывной комиссией, и военком меня спрашивает: «Ну что, швы беспокоят?» У меня аж сердце упало. Вдруг не возьмут? «Где, - спрашивает, - служить желаешь?» «В морпехе!» – обрадовался я. «Пойдет!»

Проводы были торжественные, гуляли всей деревней. Привезли меня в Пионерск Калининградской области.

Пошел служить, как и мечтал с детства, в морскую пехоту. 336 отдельный гвардейский орденов Суворова и Александра Невского полк морской пехоты. Служить было интересно. Полк участвовал в боевой службе, принимал участие в праздничных парадах на Красной площади в Москве. Но главное, конечно, что после посвящения в гвардейцы я по-настоящему ощутил себя правопреемником тех замечательных боевых традиций гвардии, которые были заложены нашими дедами во время Великой Отечественной войны.

Участвуя в первом своем морском десанте, попал я на корабль на воздушной подушке. Он с большой скоростью мчится по воде, а я и думаю: « Интересно, с какого мы расстояния будем прыгать на берег? Если что, доплыву, плаваю хорошо», прыгнул – стою на песке. Обернулся, а корабль, оказывается на берегу стоит. Вот он какой, корабль на воздушной подушке.

Много служило парней из Белоруссии, Прибалтики, все ребята крепкие, высокие. Знаете, что меня удивило - я в полку был среднего роста. После демобилизации было очень непривычно, что вокруг люди такие маленькие, я ведь два года прожил среди великанов, атлетов. После демобилизации (1 ноября я уже был дома), я буквально приник к телевизору, когда показывали парад седьмого ноября. Многих своих ребят увидел, марширующих мимо трибун на главной площади страны.

Сейчас я с интересом слежу за морскими пехотинцами, за их участием в боевых действиях. Части морской пехоты организационно входят в состав береговых войск Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии ВМФ РФ. По характеру выполняемых задач эти подразделения относятся к частям постоянной боевой готовности и полностью соответствуют новому облику Вооруженных Сил, то есть являются наиболее мобильным и боеспособным соединением, полностью укомплектованным личным составом, штатной боевой техникой и вооружением. Морская пехота была и остается символом воинской славы, мужества и отваги. Морские пехотинцы вписали немало славных побед в историю Российского государства, участвовали в самых ответственных сражениях. Морская пехота по праву считается элитой наших Вооруженных Сил, которую отличают особая физическая и психологическая подготовка, способность решать широкий круг боевых задач в самых сложных условиях. Высочайшее военное мастерство, беззаветный патриотизм, сила и мужество — суть характера каждого, кто выбрал службу в морской пехоте. Сегодня морская пехота сохраняет и приумножает традиции многовековой истории армии и флота. Рассказываю об этом школьникам, они слушают увлеченно, расспрашивают обо всем.

Депутат Псковского областного собрания, председатель Совета Куньинского райпо Олег Савельев:

На службу в Советскую Армию я отправился сразу после окончания Великолукского сельскохозяйственного института в конце июля 1986 года: через три дня после вручения дипломов был уже в «учебке», попав в войска ПВО. После трех месяцев учебной подготовки в поселке Борисова Грива Ленинградской области в первых числах ноября по распределению прибыл в воинскую часть под городом Кигисеп в звании сержанта. Нес службу в кабине распределения целей К-9 зенитно-ракетного комплекса, вскоре был назначен старшиной роты.

Так случилось, что 28 мая 1987 года наша часть участвовала в инциденте, связанном с хорошо известным провокационным полетом немецкого летчика-любителя Матиаса Руста на легкомоторном самолете, севшего в итоге на Красной площади в Москве. По сигналу «воздушная тревога» мы прибыли в расположение боевого расчета, где и велось сопровождение нарушителя воздушного пространства СССР. Дежурная смена находилась в крайнем напряжении, поскольку в любой момент могла поступить команда на пресечение полета – пуск зенитных ракет (принудить к посадке тихоходный «кукурузник» наши истребители не имели возможности), однако приказа так и не поступило.

После этого долгое время сохранялась нервозная обстановка: по 20 раз в сутки объявлялся сигнал воздушной тревоги – нам щипали нервы, представители Запада обещали, что на 7 ноября уже 10 самолетов сядут на Красной площади. Но этого не случилось. Специалисты и у нас, и на сопредельной стороне прекрасно понимали, что цель нами была обнаружена, сопровождалась средствами ПВО в течение всего полета и могла быть сбита в любой момент.

Почему не поступил приказ, судить трудно. Возможно, руководство Вооруженных Сил посчитало, что уничтожение нарушителя-«любителя» могло негативно сказаться на имидже нашей страны. Одно знаю точно: после этого случая в Ленинградском военном округе погоны не слетели ни у кого – свою задачу мы выполнили.

Индивидуальный предприниматель, депутат Собрания депутатов Новоржевского района Николай Соколов:

Меня призвали в 1982 году. После окончания профтехучилища в Опочке у меня были водительские права и специальность механизатора. В определенной степени это сыграло роль при распределении: на сборный пункт в Пскове приехали представители одной из авиачастей и забрали меня в Ставропольский край.

После учебки в Ейске меня откомандировали в город Батайск Ростовской области. Знание техники в армии – большое дело, я два года прослужил в должности дизелиста на военном аэродроме Ейского высшего военного училища летчиков имени М. В. Комарова. В обязанности дизелистов входило бесперебойное автономное электроснабжение аэродрома.

Коллектив у нас был многонациональный, ребята проходили службу практически со всех уголков СССР. Отношения складывались по-разному, но воспоминания о годах службы только самые хорошие.

Два года пролетели незаметно, окончил срочную службу в звании сержанта, был занесен в Книгу Почета части и даже удостоен отпуска на родину на Новый год.

Первое время мы поддерживали отношения с сослуживцами, переписывались, раньше других способов связи не было. Теперь большей частью контакты утрачены.

После службы вернулся в родной совхоз, работал механизатором возглавлял родное хозяйство. В 2000-м ушел «на вольные хлеба», стал предпринимателем.

Новоржевцы знают его как талантливого организатора традиционных гонок внедорожников «Кудяево 4х4».