О достижениях и планах Гдовского района – пресс-конференция с Юрием Павловым

16:44, 23 февраля 2022, ПАИ

14 февраля в медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция с главой Гдовского района Юрием Павловым. Сомодератором ведущей Надежды Назаренко в этот раз выступила главный редактор районной газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова. Какие проекты были завершены в Гдовском районе в прошлом году, что запланировано на 2022-й, как власти действуют в условиях дотационного бюджета – читайте ниже.

Напомним, в этом году в медиацентре Псковского агентства информации проходит цикл пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. В рамках интервью планируется рассказывать о деятельности органов местного самоуправления в регионе, о достижениях, реализуемых проектах и стоящих перед властями задачах.

Гордиться нечем?

– Первый вопрос будет о том, с какими итогами Гдовский район завершил 2021 год. Каковы основные достижения, которыми вы могли бы гордиться?

Юрий Павлов: Гордиться особенно нечем, потому что у нас были проблемы с реализацией нацпроектов. Тем не менее Гдовский район живёт, у нас работают коммунальные предприятия, которые своевременно выплачивают зарплату, никто из этих предприятий не находится в стадии банкротства, и, несмотря на все трудности, они оказывают услуги. Также во всех образовательных учреждениях ничего не сократили. Единственное, с каждым годом идёт увеличивается реализация нацпроектов, всё-таки развитие района идёт.

Но если считать проблемы, то мы не выполнили ремонт двора на улице Никитина, потому что поздно заключили контракт: пока подрядчик собирался выйти на работу – ранние морозы, в результате мы эту часть провалили. Зато нашу многострадальную площадь, которая давно всем мозолила глаза и из-за которой все на нас пальцем показывали, что «не можете площадь сделать», по нацпроекту этот участок улицы Ленина мы отремонтировали, привели сейчас в нормальное состояние.

Что удалось ещё сделать? Благодаря юбилею Александра Невского, 800-летию, в деревне Самолва установлен монумент (на открытии этого монумента присутствовал президент) нам были выделены средства на благоустройство исторических населённых пунктов – Самолвы, Кобыльего Городища и Гдова. К сожалению, здесь не всё прошло гладко, мы не успели все работы провести в Гдове. В Самолве, Кобыльем Городище работы по благоустройству, в принципе, все проведены, но город Гдов мы весной доделаем, потому что подрядчик не справился: там есть свои и объективные, и субъективные причины.

В сфере образования в 2021 году не было больших проектов, там была закупка оборудования на 700 тыс. для школ. Что касается культуры, был приобретён автоклуб (где-то около 5 млн). В 2021 году начали реализовывать национальный проект, чтобы завершить до мая этого года, – это строительство Дома культуры в посёлке Смуравьёво. У всех в Гдове посёлок Смуравьёво на слуху, это проблемная точка. Там было выделено где-то порядка 32 млн рублей на два года на строительство социокультурного центра: там будет Дом культуры и библиотека. В 2021 году освоено 18 млн, сейчас ведутся работы, и до начала мая ДК должен быть сдан в эксплуатацию. Может, там ещё надо будет доставить оборудование и весной вокруг провести благоустройство. Это такой большой в сумме проект.

А в 2022 году уже более грандиозные проекты. Должно всё-таки начаться строительство Гдовской средней школы на 825 мест. Сейчас объявлен аукцион на привязку готового типового проекта этой школы, и как только эти работы будут проведены, мы будем объявлять конкурс: в этом году должны быть проведены работы, по бюджету на них запланировано 158 млн рублей. Это по национальному проекту «Образование».

По «Культуре», повторяюсь, мы должны завершить сдачу социокультурного центра в посёлке Смуравьёво. И плюс ещё по развитию приграничных территорий (есть такая программа) в прошлом году мы объявляли аукцион на проектирование школы с дошкольным учреждением в посёлке Смуравьёво: школа на 150 мест и дошкольное учреждение на 100. Сейчас изготавливается проект, после изготовления проекта будем объявляться уже на строительство, но это планируется на три года, по бюджету заложены средства – в течение трёх лет всё должно быть построено.

Это крупные проекты, они требуют нашего участия, софинансирования: мы из местного бюджета, который у нас дотационный, порядка 2,5 млн рублей должны только на софинансирование, потому что на реализацию этих проектов планируются достаточно большие деньги. Поэтому у нас с финансами напряжённо, хотя, отдать должное, всё-таки район не имеет долгов. Был взят кредит (я его брал, а выделил его губернатор, потому что просто так бюджетные кредиты не дают) в связи со сложной ситуацией в Смуравьёво. Мы его полностью погасили за последний год: 3 млн 300 рублей. Сейчас кредитов нет. Может быть, и придётся брать, если дадут, потому что есть сложности.

О финансовой устойчивости: даже в 2021 году пару раз мы получали по 800 тысяч – это достижение. Но они все шли на нашу проблемную точку –Смуравьёво, оно требует большого внимания и средств.

Проблемная точка

Ольга Галахова: В продолжение темы Смуравьёво: каким образом приходится выходить из ситуации? Сейчас зима, как всегда, сложная. С системой коммуникаций, с проблемой в котельной как удаётся выходить из ситуации муниципальному предприятию, чем помогает администрация?

Юрий Павлов: Очень сложно в чём? В первый год – это была зима 2017-2018 годов – мы очень сложно прошли отопительный сезон. Затем проходили более-менее нормально. Нынче и зима рано пришла, и плюс были достаточно серьёзные аварии коммуникаций во время сильных морозов. Конечно, предприятие справилось с авариями, не допустили коллапса, но там очень старая система, надо комплексно всё исправлять. Конечно, району это не потянуть, я на разных уровнях написал, что надо разрабатывать именно программу приведения военных городков в более-менее приличный вид, потому что там все коммуникации изношенные.

Почему произошла авария? Городок построен в 1970-х – начале 1980-х годов. Железо проржавело, трубы лопаются. Водопровод мы собственными силами в течение двух лет меняли участками: в прошлую зиму были аварии на водопроводе – нынче на водопроводе аварий, слава богу, не было. Но зато появились аварии на теплосетях, что ещё хуже, потому что утечка теплоносителя затем ведёт к пережогу топлива. А там, к сведению, 12 многоквартирных пятиэтажных домов, 860 квартир, из них порядка 160-180 «плавающих», которые не заселены: нам их и не заселить, хотя даём их практически всем желающим. И всё это нужно отапливать, идут большие потери.

Кочегарка работает по мощности, тепловой энергии должно хватать – на самом деле не хватает, идёт пережог дров. Кочегарка на дровах, механизации там нет: дрова, ручная работа, котлы. Предприятию были выделены и свои деньги, и область выделяла деньги, мы поставили в прошлом году резервный котёл на угле, потому что на дровах, если сильный мороз, не удержать температуру. И получается, что есть огромная проблема неплатежей: порядка 12 миллионов не оплаченных населением средств, приставы их взыскать не могут, куча судебных исков, но взыскать нечего, выселить вроде тоже нельзя по закону.

Ольга Галахова: Не по-человечески.

Юрий Павлов: Да, не по-человечески, да и по закону сложно выселить, потому что надо предоставлять такое другое жильё – а другого жилья там нет: в Смуравьёво всё жильё благоустроено. И вот это проблема. Также плюс состояние домов. Вот эти 180 квартир мы должны оплачивать муниципальному предприятию, и мы ему оплачиваем, особенно в зимний период: только 1-е число наступило – и мы ему оплачиваем, иначе ему будет не на что покупать дрова. Дрова никто в долг не даёт. Нет, дают, конечно, надо отдать должное тем предприятиям, которые работают в Гдовском районе: они топливо поставляют в долг, потом ждут, пока мы рассчитаемся, но это не бесконечно. А рассчитываться всё равно надо. Поэтому сейчас на очередную сессию выносим вопрос о выделении 1 млн 400 рублей на закупку топлива, чтобы помочь предприятию.

– Это из чьих средств?

Юрий Павлов: Это из бюджета района. Но что делать, деваться некуда, потому что нужно проходить отопительный сезон. Сложилась такая ситуация, что по финансам они сами не смогут его пройти.

Кстати, на этот год запланированы средства из областного бюджета на проекты модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. Но на теплоснабжение – нет пока.

Ольга Галахова: Именно в Смуравьёво?

Юрий Павлов: Да, именно в Смуравьёво. Нам выделены средства в бюджет, мы уже бюджет приняли, они есть, но это именно на проектную документацию.

– На этот год, получается?

Юрий Павлов: Да, на 2022-й.

Ольга Галахова: А что вообще в целом по линии модернизации объектов ЖКХ в районе, если брать не только Смуравьёво?

Юрий Павлов: В Гдове, например, теплоснабжение вошло в концессию с ЗАО «Нева Энергия». Они ещё в позапрошлом году подготовили проект, было заключено соглашение через Фонд капитального развития, получили средства, и они вложили свои средства, 40 на 60 процентов: где-то порядка 50 млн было вложено в модернизацию основной, центральной котельной города Гдова. Потому что из-за этой котельной возникла проблема со строительством новых школ: не было свободных мощностей, и школу было просто некуда подключить. Эти работы они удачно завершили, поставили дополнительно котёл. Было два котла: там стоял один на 1 МВт, один – на 2 МВт, на 3 МВт – поставили ещё один, на 4 МВт. Т. е. там появилась перспектива не только строить школу, но и вести жилищное строительство, если в этом возникнет надобность. И есть куда, потому что до этого мы строили дом для переселенцев из аварийного жилья (57 или 62 квартиры), и та же «Нева Энергия» не согласовала подключение из-за того, что у них нет мощности и у нас дом на электрическом отоплении построен.

Не рыбой единой…

– Какие инвестиционные проекты на сегодняшний день реализуются, которые зашли к вам буквально в прошлом году?

Юрий Павлов: Должны были зайти, но не зашли. Планировалась даже на уровне области пара инвестиционных проектов. Это строительство рыборазводного завода – и он подвис. Мы участок, всё выделили для разведения мальков ценных пород рыб – не получилось: это всё через область.

Потом был ещё один инвестпроект на уровне «Псковжилстроя» – строительство: собирались предоставить 17 га земли под малоэтажное строительство, коттеджную застройку – тоже проект пока подвис. В «Псковжилстрое» сменилось руководство, прежний руководитель был очень заинтересован, приезжал, мы с ним вместе всё это обходили, плюс по этому инвестпроекту они должны были сделать и какие-то блага в Гдове. Но, к сожалению, пока нет.

Также были там другие, мелкие, мы тоже выделяли земельные участки. Выделили земельный участок недавно, приезжал руководитель – заболел. В основном тут, конечно, большое влияние оказывают ковидные ограничения. И к сожалению, сейчас крупные проекты не ведутся. Строятся мелкие, а чтобы крупное производство зашло – пока нет.

– А мелкие – это в какой сфере?

Юрий Павлов: Торговля. Сейчас в частном порядке строится очередной торговый центр в Гдове: люди купили участок, строят. Плюс там планируют продать здание в муниципальной собственности, хотят там заниматься мясопереработкой.

– Фермерская деятельность планируется?

Юрий Павлов: С фермерской деятельностью, конечно, всё сложно. Особо по поводу фермерской деятельности люди к нам не обращались. Занимаются те, кто есть.

– Гдовский район был всегда связан с рыбодобычей. А вы можете назвать бренды Гдовского района, производства, которые внутри Гдовского района известны и воспринимаются как бренд, а в Псковской области, например, о них не знают? До вас были ваши коллеги-главы, они рассказывали об уникальных вещах: о производстве дров для Букингемского дворца или об улитках для ресторанов Москвы. А чем Гдовский район может похвастаться?

Юрий Павлов: У нас нет таких крупных производителей, но есть профессиональные рыбаки, которые добывают рыбу. Есть рыбозавод, который производит продукцию в основном на экспорт: это филе окуня и филе судака. Многие обижаются, что у нас нет рыбы в свободной продаже: где чудская рыба? А она вся идёт в переработку, к сожалению. Также надо учитывать, что по санитарным нормам озёрную рыбу надо глубоко замораживать, прежде чем продавать.

Тем не менее есть частные магазины, которые торгуют ею. Есть магазин, который был открыт специально и даже связан договором с рыбозаводом, «Хочу рыбку» называется. Около автозаправочной станции. Но сейчас хозяин пока его временно прикрыл: большого спроса нет.

– Мы хотим такой магазин в Пскове. Передайте, пожалуйста.

Юрий Павлов: Летом они торгуют. Ряпушка у нас появилась. Цены диктует рынок, поэтому цены на озёрную рыбу, конечно, высоковаты. Помимо рыбы, два предприятия – «Чудская жемчужина» и «Чудская роса» – производят бутилированную воду, которая поставляется и за пределы области.

Потом, Гдовский молокозавод: он небольшой, но он сохранился, работает до сих пор, и его продукция пользуется спросом в Петербурге, у них есть фирменный магазин.

– Его продукцию в основном Питер потребляет?

Юрий Павлов: И мы покупаем тоже.

Ольга Галахова: Они в магазинах в Петербурге продают.

– А что на молокозаводе производят?

Юрий Павлов: Молоко, сметану, сливочное масло их производства пользуется спросом, я и сам беру его всегда.

Ольга Галахова: Йогурт, кефир в основном.

Юрий Павлов: Да, вот такая продукция. Особого ничего не производит, но во всяком случае всё вкусное и качественное. Плюс лесопереработка. Я не знаю, поставляют ли там дрова для Букингемского дворца, но лесоперерабатывающее предприятие нашу продукцию поставляет за границу, и не только круглый лес. Небольшие производства по лесопереработке дают рабочие места.

Ольга Галахова: Очень хорошо Юрий Сергеевич знает лесную продукцию: грибы и клюкву.

Юрий Павлов: Это уже отдельная тема. А рыба есть. Есть два хозяйства по разведению форели, которые тоже производят товарную рыбу, но это уже искусственно выращенная рыба. А мы, жители Гдовского края, любим рыбу натуральную. Сейчас массовый заезд гостей: рыба на Чудском озере ловится хорошо, никто с пустыми руками не уходит.

– А грибы и ягоды упомянули – это туристы приезжают их собирать или это куда-то сдаётся?

Юрий Павлов: По-разному. Туристы любят собирать грибы-ягоды: наши леса богаты природными ресурсами, в том числе грибами-ягодами, и в основном люди приезжают, чтобы заготовить себе грибов-ягод на зимний период. Ну и плюс ещё ведётся сбор – в основном это товарные виды: лисички, белые грибы. Люди могут сдать эту продукцию.

– А переработка у вас не ведётся?

Юрий Павлов: Нет, переработки нет. Они увозят её куда-то на переработку.

– Я бы хотела добавить про гдовскую продукцию: вы знаете, каким спросом она пользуется у псковичей? И йогурты, и сметана, и кефиры. В «Бизоне» на Карла Маркса в один день всё сметают.

Ольга Галахова: И называется компания «Гдовская крепость».

Юрий Павлов: К сожалению, у них не такие объёмы. Не с чего им, наверно, увеличить объёмы. Да, спрос есть.

Заповедные места

– Гдовский район – это природа, сосны, озеро, песок. И очень многие питерцы, москвичи покупают у вас дома. Продаются и участки, и домики у озера. Я, например, знаю только два места, где можно отдохнуть: это хутор «Утешение» и «Чудское подворье». Может быть, ещё есть какие-то места?

Юрий Павлов: Есть, естественно. Помимо того, что вы назвали, есть и другие: есть ещё «Тридевятое царство» плюс Устье – там база, тоже достаточно большое количество домиков. Есть в деревне Верхоляне…

Ольга Галахова: «Чистые пруды».

– Всё развивается?

Юрий Павлов: Люди обращались несколько раз – пока развития не получило. В принципе, ещё даже остались участки, которые мы можем предоставить под эти цели.

– Но у туристов эти места пользуется спросом, потому что они все обычно забиты.

Юрий Павлов: Да, пользуются спросом. Ковидные ограничения сыграли свою роль, но и вообще на Новый год приезжают, празднуют, ещё летом…

– Может, просто не знают, что у вас такая красота?

Юрий Павлов: Ну конечно, «не знают»! Все всё знают, все сейчас владеют информацией.

– А что касается инфраструктуры для туристических объектов, для отелей, для баз отдыха? Развивается ли дорожная сеть, что-то делается?

Юрий Павлов: Средств на это не так много выделяется, но мы стараемся поддерживать свои дороги в надлежащем виде.

– А сами инвесторы?

Юрий Павлов: Инвесторы оборудуют для отдыха то, что могут. Но тут ещё возникает вопрос, что, к сожалению, нет средств: надо цивилизованно оборудовать стоянки – это всё дорогостоящая работа, в бюджете денег нет. Просто оборудуются стоянки для людей, которые приезжают отдохнуть на машинах. Приехали они на озеро отдохнуть, даже сейчас, половить рыбу, – там снег, нигде не подъехать, толкаются. Частники не очень это воспринимают, они считают, что если они в это вложатся, то не получат отдачи. А на муниципальном уровне это дорого. Но всё равно как-то надо этот вопрос решать, потому что люди часто задают такой вопрос. Места, где встать, есть, но, к сожалению, они недостаточно оборудованы.

Ольга Галахова: Давайте продолжим тему гостей, которые приезжают в Гдовский район. За последнее время я несколько раз слышала, что Самолва скоро превратится в настоящий студгородок. Что вы по этому поводу скажете?

Юрий Павлов: На самом деле уже было два совещания. Я онлайн принимал в них участие. В пятницу было совещание под руководством заместителя министра просвещения Грибова, там рассматривался вопрос о строительстве молодёжного лагеря федерального значения в городе Печоры с филиалом в деревне Самолва: в Печорах будет основная база, а в Самолве – филиал. Сейчас будет решаться технический вопрос выделения земельных участков, проектирование. Я так понимаю, всё это делается, чтобы студенты могли приехать.

Ольга Галахова: Это будет прямо в черте Самолвы?

Юрий Павлов: Да. Сейчас подбирается земельный участок. Там то, что было у нас и нынче, когда волонтёрский лагерь работал в деревне Самолва во время строительства монумента. Но хотят, чтобы это было каждый год, могли приезжать студенты.

Ольга Галахова: Т. е. это не лагерь отдыха, а именно для работы приедут ребята.

Юрий Павлов: Да, это будет, можно сказать, волонтёрский лагерь: они могут оказывать помощь и жителям, и в благоустройстве, вести активную жизнь – не просто приехать отдыхать, а чем-то заниматься. Эта программа сейчас рассматривается, уже было два совещания.

В Самолве планировалось построить ещё дополнительно туристический центр. То, что там построили монумент к 800-летию, дало толчок развитию и благоустройству, деревня преобразилась.

Ольга Галахова: Там народ достаточно активный: там ведь и музей…

Юрий Павлов: Да, в Самолве. Мы мало коснулись туризма. Мы коснулись только коммерческой стороны, а кроме того, это же и люди. Туризм на территории района развит достаточно серьёзно, тут есть музей истории Гдовского края, который занимает активную позицию в популяризации нашего края: они неоднократно выигрывали гранты (программа «Гдов – столица снетка»).

Потом, на нашем гербе льняные снопы: Гдов в своё время занимался интенсивным выращиванием льна, и они показывают туристам, как этот лён, вырастить от а до я, восстановили крестьянскую технологию, и это тоже пользуется успехом.

Плюс в прошлом году в международном сотрудничестве по линии программы «Россия – Латвия» нам удалось привести наш музей в порядок. Было давнее желание, всё никак не удавалось, но мы всё-таки его реализовали – капитально отремонтировали второй этаж музея (он был заброшен) и сделали новую крышу. Теперь он превратился в центр, в котором не стыдно принять любую делегацию. Сейчас там немножко ещё не доделали: был проект, назывался «Зелёные башни» – на берегу Чудского озера стоит конструкция, и там будут стоять камеры и онлайн транслировать изображения в музей, как там плавают птички, и детей туда можно водить и показывать природу.

Плюс в той же деревне Самолва было два частных музея: это музей Ледового побоища и музей рыбацкого быта.

Ольга Галахова: «Самолвовский амбар».

Юрий Павлов: Да, «Самолвовский амбар». И они развиваются, пользуются сейчас большим спросом. В связи с тем, что к Самолве сейчас привлечено внимание, они будут и дальше развиваться.

– Т. е. у вас с каждым годом всё увеличивается поток туристов?

Юрий Павлов: Да. Во всём есть плюсы и минусы: когда появились ковидные ограничения, людям стало не выехать куда-то далеко – они поняли, что, оказывается-то, и у нас есть хорошие места.

– Внутренний туризм, да.

Юрий Павлов: Не только за границей, но и у нас. Просто раньше все куда-то уезжали. И уже образовалась группа людей, которые неоднократно приезжают, им нравится сюда приезжать и отдыхать у нас постоянно.

Ольга Галахова: А показать есть что, тем более такие точки притяжения, как памятники.

Юрий Павлов: Да. Самолва – понятно, это такое историческое место, которое в каждом учебнике истории ещё с советских времен: там произошло Ледовое побоище. У нас есть ландшафтные памятники, как Трутневские пещеры, камень-следовик – святое место, что уже испокон века люди посещают. Потом, усадьба Коновницына, героя Отечественной войны 1812 года: там сохранились церковь и захоронения – тоже пользуются спросом. Не говоря уже про леса, озёра.

– А есть где задержаться гостям кроме турбаз? Может быть, есть гостиница, есть что покушать – как с развитием сети кафе, ресторанов?

Юрий Павлов: На всех этих базах есть питание, там у них пункты питания и рестораны. Гдовское райпо тоже работает. К сожалению, гостиниц…

Ольга Галахова: Гостиницы нет.

Юрий Павлов: Были попытки в Гдове ещё раньше строить – почему-то не прижились они, не знаю.

– Базы отдыха лучше, да?

Юрий Павлов: Гостиница всё-таки нужна Гдову, просто пока ещё не нашёлся кто-то, кто её построит.

Ольга Галахова: Нужен инвестор. Даже помещение есть.

Юрий Павлов: Да, мы могли бы предоставить муниципальное помещение.

– Вы много говорите о приезжающих в Гдовский район – есть статистика, сколько вас посетило туристов? И ещё постоянно говорят, что летом Псковская область по численности населения увеличивается в разы. Очевидно, что Гдовский район один из тех, население которого точно увеличивается в летний дачный период. Можете тоже оценить, во сколько раз происходит увеличение?

Юрий Павлов: Такой статистики никто не ведёт. Она, может быть, частично раньше велась волостями – тех, кто временно регистрировался. Музей даёт статистику. Я сейчас, к сожалению, не могу сказать цифру – боюсь ошибиться, сколько именно прошло через Гдовский музей истории края, но её можно узнать в музее.

А так даже невооружённым глазом видно: у нас маленький городок, мы все друг друга знаем если не по именам, то в лицо, а летом появляется огромное количество машин, например, с псковскими номерами.

– Наверно, и родственников очень много, переехавших в Санкт-Петербург, возвращающихся в Гдов.

Юрий Павлов: Да. Не только родственников. Сейчас приобретают участки, строят загородные дома, приезжают на лето отдыхать. Поэтому даже за счёт этого мы в первых рядах по вводу жилья в области.

Ольга Галахова: В эксплуатацию?

Юрий Павлов: Да. Там тоже нормы есть, Минстрою отчитываться надо.

Ольга Галахова: У нас есть деревни, в которых один житель, два дома, а как только приходит весенний период, когда пора огороды сажать – всё, Петербург возвращается в родные дома, и все дома открываются.

– Вот где питерские, оказывается.

Юрий Павлов: На самом деле летом район пользуется спросом, потому что природа: всё-таки тяжело людям жить круглый год в городе.

Пока жалоб не поступало

– Вы сказали об улице Ленина – почему на ней не доделали тротуары? Раскопали и бросили. И как будет происходить движение пешеходов? Там котлован с жижей.

Юрий Павлов: Котлована с жижей там нет. Но да, такая тема есть, потому что подрядчик начал вести работы и не успел. Но с подрядчиком контракт остался в силе, он будет выполнять свои работы и сразу, как только позволят погодные условия, приступит. Тем более с ним есть договорённость: можно положить настилы, ограничить часть движения. Я думаю, что мы найдём выход из этой ситуации. А с другой стороны, тротуары в Гдове не ремонтировались, наверно, на Карла Маркса более 30 лет, и нам на них было не найти средства: это дорогостоящая работа. Тут нам немножко повезло.

– И когда планируется закрыть этот вопрос?

Юрий Павлов: В течение лета мы обязаны закрыть его. Самолва и Кобылье Городище поздновато что-то раскачались.

– А настилы когда?

Юрий Павлов: Когда потребуется.

Ольга Галахова: Как снег сойдёт, да?

Юрий Павлов: Да, когда потребность возникнет. Сейчас пока там есть тропы, люди ходят. Конечно, неудобство есть.

Ольга Галахова: Может, там нужно сделать одностороннее движение?

Юрий Павлов: Посмотрим. Пока в администрацию особых жалоб не поступало.

Ольга Галахова: Нет, на самом деле, если начнёт сейчас таять, там будет большая проблема.

Юрий Павлов: Там не такие большие участки, наверно, где-то два по 200 метров.

Ольга Галахова: Но к администрации будет не подойти.

Юрий Павлов: Там оставлен проход.

– Продолжая тему дорожного ремонта, какие главные задачи на предстоящий год?

Юрий Павлов: Нам надо доделать работы в деревне Самолва, потому что там переходящий, можно сказать, контракт, после производства работ пострадали дороги, и в самой деревне нужно сделать некоторые участки улиц. И плюс ещё улица Садовая в Гдове – там запланированы ремонтные работы, но на самом деле не так много денег – ещё нужно выделить деньги.

Есть дороги районного значения, между населёнными пунктами, и дороги волостного подчинения, в населённых пунктах. Дороги районного значения отданы в волости для оперативного управления. Отдать им должное, волости справляются с этой целью. Район большой, а если всё делать из центра – это будет достаточно сложно, и техники нет. А так они оперативно решают проблемы.

И также снегопады, что прошли, показали, что волости с этим справились, не было потоков жалоб на то, что «нас снегом завалило, нам не выйти». Но периодически где-то возникают острые места, и на следующий год уже запланировано – мы им дополнительно выделяем деньги на эти цели: где-то мостик подремонтировать, где-то возникают ещё разные задачи – есть нераспределённый небольшой резерв дорожного фонда.

Если коснуться многострадального Смуравьёво, почему нам его не заселить? Очень много нареканий на дорогу: там 4,5 км дороги – разбитой бетонной военной, и даже если просто ездить по этой дороге на работу в Гдов – машина быстро выйдет из строя. Но нам каждый год обещают этот вопрос решить, и сейчас вроде бы готов проект дороги. Это дорога регионального значения, будем просить, обращаться в область.

Я всегда говорил при встрече с областным руководством, что надо сделать дорогу, потому что для людей это важно. Да, понятно, что и Дом культуры тоже важен, но дорога должна быть в приоритете.

Ответственный год

Ольга Галахова: Можно тогда вопрос от жителей прибрежных деревень? Сейчас идёт речь о расчистке акватории. Скажите, пожалуйста, какие именно населённые пункты будут задействованы, какие территории и что именно планируется сделать?

Юрий Павлов: В основном в план вошли населённые пункты Спицинской волости: это Спицино, Залохтовье, Островцы, Подборовье, Подолешье. Там были представители комитета по природным ресурсам Псковской области, представители проектировщиков, подрядчика. Мы смотрели эти места. И глава волости был. Мы конкретно определяли (там ещё будут регулировки), что там в основном интересовали площадки для временного размещения. Когда всё определится, мы всю информацию сообщим людям.

Ольга Галахова: Будут расчищены береговые линии?

Юрий Павлов: Да, будут расчищать береговые линии, где-то проведены дноуглубительные работы.

Ольга Галахова: Выходы для рыбаков?

Юрий Павлов: Если для рыбаков, смотря какие выходы. Но есть проект, эта работа уже запланирована.

Ольга Галахова: Т. е. это не полностью линия, а определённые участки.

Юрий Павлов: Нет, там участки. Как линия? У озера очень большая линия, как её можно всю очистить?

Ольга Галахова: Там много заросло, болото будет очищено.

Юрий Павлов: Ну да, небольшими участками: это очень дорогостоящие работы.

Ольга Галахова: Но главное, что глава волости всё конкретно посмотрел.

Юрий Павлов: Глава волости сам местный житель и поэтому конкретику знает. Мы даже многое изменили из того, что планировалось на этом совещании.

– Юрий Сергеевич, а благоустройство? Программа «Комфортная городская среда» – что в её рамках делается сегодня в Гдове?

Юрий Павлов: Мы выиграли грант Минстроя по «Городской среде» – 56 млн, сейчас проводим конкурс среди подрядчиков, кто будет выполнять эти работы. Мы выходили на конкурс «Реки связующая нить»: ремонт набережной реки Гдовки, т. е. приведение её в цивилизованный вид.

– Это в рамках создания комфортной городской среды в малых городах? Номинация «Историческое поселение»?

Юрий Павлов: Да. Мы, со второй, правда, попытки (с первой попытки выходили – немножко не хватило баллов), вышли. Повезло, что мы всё-таки вышли: в 2023 году будет круглый юбилей – 700-летие города Гдова.

– А что это? Благоустройство набережной?

Юрий Павлов: Да, благоустройство набережной. Когда выходили на конкурс, там прописывалась общая концепция, сейчас будет произведён обсчёт всего, конкретная проработка. Там много чего планируется.

– А сроки реализации какие?

Юрий Павлов: Мы должны что-то до лета сделать.

– В этом году?

Юрий Павлов: Да. Надо стараться.

– Но там у вас и скверы, и прогулочные зоны – много всего.

Ольга Галахова: Аллея Вздохов.

Юрий Павлов: Да, а то уже запущена. Ещё по благоустройству нынче проводим торги, там небольшая сумма – около 3 млн: это парк Победы, дорожки. Сейчас эти деньги уже в бюджете, выделены по программе «Комфортная городская среда». В прошлом году мы по этой программе делали центральную площадь, плюс были выделены дополнительные деньги, которые мы не освоили. Но что делать.

Ольга Галахова: А парк – это мы как раз голосовали? Помните, было голосование за некоторые позиции.

Юрий Павлов: Есть очередность объектов в программе, и они так и идут по очереди. Нынче подошла очередь парка Победы – 3 млн рублей.

– Тоже в этом году надо делать?

Юрий Павлов: Да, в этом году. Мы сейчас объявили аукцион. Аукцион ещё не состоялся, но уже есть две заявки.

– У вас работы на этот год, я смотрю, по планам много.

Ольга Галахова: Предостаточно.

Юрий Павлов: На работы в этом году в бюджете района больше средств по сравнению с другими с расчётом крупных объектов: это «Городская среда», школа и ДК в Смуравьёво, начало строительства гдовской школы.

– Ответственный год.

Юрий Павлов: Да, ответственный год. Мы, конечно, справимся, постараемся.

Квартиры для учителей и гранты для ТОС

Ольга Галахова: Естественно, всегда говорим о нехватке кадров в больнице и школе. Сейчас намечено строительство новой школы, а учителей катастрофически не хватает. Что делается для привлечения кадров?

Юрий Павлов: Вопрос очень сложный. В позапрошлом году был год счастливый.

Ольга Галахова: Бум, да.

Юрий Павлов: Пять или шесть молодых педагогов пришло работать в школы, и мы думал, вдруг это пошла такая тенденция. Но, к сожалению, в этом году кадры уже не пришли, и из тех, кто пришёл, один ушёл.

Учителям предоставлено несколько служебных квартир, и сейчас есть свободная служебная квартира: в прошлом году была выделена, а человек уехал, и сейчас благоустроенная квартира свободна, мы готовы предоставить её семье, допустим, педагогов. Конечно, надо смотреть, с директором школы, какие кадры нужны.

– И педагоги, и медики?

Юрий Павлов: Медики – да. Конечно, есть Смуравьёво, в котором пустующий жилой фонд, который мы можем предоставить вне очереди. Кстати, в Смуравьёво жильё благоустроеннее, чем в Гдове: там центральное горячее водоснабжение.

Ольга Галахова: В Гдове его нет.

Юрий Павлов: Да, в Гдове нет горячего водоснабжения. Но опять встаёт вопрос о дороге: до Смуравьёво 15 км, из них 5 км плохой дороги. А так мы всегда в силу своих скромных возможностей приветствуем приезжающих специалистов, и если надо жильё, всегда готовы зарезервировать ещё, чтобы привлечь педагогов.

Ольга Галахова: Вы прямо рекламируйте: у нас прекрасная природа, пусть приезжают.

– Мы со всеми главами районов разговариваем о таком направлении, как ТОС, и том, что они делают сегодня. Как в районе развиваются ТОС?

Юрий Павлов: ТОС главы волостей сначала, я считаю, немножко тормознули, но потом всё-таки они начали работать активно. В прошлом году получили порядка 700 тыс. рублей. Особенно активно работают ТОС в Гдове и Полновской волости. Полновская волость получила на них 200 тыс. рублей, городское поселение Гдов – 300 тыс. рублей. Это два крупных ТОС. Они, правда, гранты пока не получили, но на этот год у них есть планы. Это не такие большие деньги, но они позволяют решить мелкие проблемы. Во всяком случае если есть возможность получить дополнительно деньги, от этой возможности нельзя отказываться.

– Люди сами определяют и сами участвуют в том, что хотят сделать?

Юрий Павлов: Да.

– А сколько ТОС на сегодняшний день, не вспомните?

Юрий Павлов: Ну почему? Сейчас скажу. В городском поселении три…

Ольга Галахова: Уже создано четвёртое.

Юрий Павлов: Четвёртое создано. В Черневе одно, два в Юшкино – наверно, где-то восемь-девять.

– И четыре в Гдове?

Ольга Галахова: Четыре в Гдове, в Полновской волости только четыре как минимум.

– А как они узнают о том, что можно воспользоваться грантами?

Юрий Павлов: Мы им помогали оформлять документы и скинули всю эту информацию, и область скидывает, всё это нормативно. Там не так всё сложно, главное, чтобы глава волости заинтересовался, оформил всё это и нашлись заинтересованные люди.

Допустим, в той же деревне Вейно не смогли сделать ТОС, хотя мы давали машину и глава волости возил их в Псковский район, договорились с Псковским районом провести обмен опытом, но что-то люди не захотели. Зависит от людей. Хотя в деревне Вейно очень активные люди. Мы недавно встречались с ними: они прославились тем, что обиделись на то, что у них украли деталь. А оказалось, что там ничего и не украли – просто не довезли. А кто-то пустил слух – и пошло это дальше с таким резонансом, что даже в Ленинградской области пресса писала, что в деревне Вейно украли вышку для связи.

Но дело в том, что у жителей деревни Вейно в последние два года очень много проблемных вопросов, они со мной встречались по поводу качества электроснабжения, и не только. Мало того что возникают вопросы об отключениях, так ещё и о качестве: постоянные скачки напряжения, плохо работает и может испортиться бытовая техника. И они просили им посодействовать в решении этого вопроса. Но вопрос с электроснабжением актуален во всей области.

– Да, с электроснабжением вопрос номер один. И раз мы уже перешли к планам, какие главные задачи, какие приоритеты для себя ставите на 2022 год?

Юрий Павлов: Приоритеты – как бы нам реализовать то, что задумали. На самом деле на 2022 год накопилось столько много задач! Никогда не было в Гдове, чтобы на территории одновременно строились две школы. Ну и надо реализовать проект набережной по «Городской среде». Это самые крупные. В мае месяце надо сдать в посёлке Смуравьёво Дом культуры. Ну и остальное, чтобы жизнедеятельность района была на должном уровне.

– А чтобы все планы вам удались, желаю вам всем хорошего здоровья, берегите себя. Большое спасибо, что приехали, так подробно рассказали о жизни Гдовского района. Спасибо большое, Ольга, за то, что помогли в проведении и организации пресс-конференции. Желаю реализации всех ваших задуманных задач. Большое спасибо, Юрий Сергеевич.

Юрий Павлов: Вам спасибо.