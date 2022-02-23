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Прохор Весновей наступил по народному календарю

Прохор Весновей, или Харлампий, отмечается 23 февраля по народному календарю, пишет calend.ru.

Праздник получил название по имени святого Прохора Печерского, которого почитают православные в этот день. Преподобный Прохор был родом из Смоленска и принял пострижение в Киево-Печерском монастыре. Он был подвижником строгого воздержания, вместо хлеба употреблял лебеду, за что получил прозвище Лебедник. Скончался преподобный в 1107 году, он был погребён в Ближних пещерах. Также в этот день чтят священномученика Харалампия.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. Люди говорили: «До Прохора старуха охала: «Ох, студёно». Пришёл Прохор да Влас – никак весна у нас?» Память святого Власа отмечается 24 февраля. Также в народе просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь».

Харалампий (Харлампий) считался в русском народе хранителем от внезапной смерти без покаяния. В этот день ему нужно было молиться об избавлении от этой беды. Также этого святого называют покровителем чиновников.

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