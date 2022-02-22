Сдать кровь на Д-димер псковичи могут в поликлиниках

13:37, 22 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, что сдать анализ крови на Д-димер можно через терапевта в своей поликлинике.

Отмечается, что такой анализ следует сдать людям с высоким риском развития болезней сердца, сосудов, при нарушении свертываемости крови.

Проведённое исследование позволит своевременно обнаружить заболевания кровеносной системы (варикоз, тромбофилия, легочная эмболия).

Напомним, адрес Instagram-аккаунта Псковской городской поликлиники изменился.