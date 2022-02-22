Сдать кровь на Д-димер псковичи могут в поликлиниках
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, что сдать анализ крови на Д-димер можно через терапевта в своей поликлинике.
Отмечается, что такой анализ следует сдать людям с высоким риском развития болезней сердца, сосудов, при нарушении свертываемости крови.
Проведённое исследование позволит своевременно обнаружить заболевания кровеносной системы (варикоз, тромбофилия, легочная эмболия).
Напомним, адрес Instagram-аккаунта Псковской городской поликлиники изменился.
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