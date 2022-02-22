Циклон «Антония» с Атлантики испортит погоду в Псковской области

14:19, 22 февраля 2022, ПАИ

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Циклон «Антония» с Атлантики испортит погоду в Псковской области. «Антония» в основном затронет северные районы региона, уточнила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков».

«Псковская область будет находиться на юге этого циклона, если его траектория будет такой, как прогнозируют синоптики. Ничего сверхсущественного в связи с его прохождением не будет», - успокоила Нещадимова.

При этом 22, 23 и 24 февраля погода ожидается спокойной. Возможны лишь небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя со снегом или просто дождя. Температуры ночью будут преимущественно отрицательными, днём – преимущественно положительными.

Влияние циклона жители Псковской области смогут почувствовать лишь 25 февраля. Ожидаются небольшие осадки и усиление ветра южных направлений.