Весенняя погода ожидает жителей Псковской области уже в конце февраля

14:57, 22 февраля 2022, ПАИ

Весенняя погода ожидает жителей Псковской области уже в конце февраля, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой Псковский гидрометцентр.

«С 24 февраля по 10 марта псковичей, можно сказать, ожидает весенняя погода», - уточнила метеоролог.

В ночь с 23 на 24 февраля возможны отрицательные температуры до -5...-6 градусов, а уже с 24 февраля по 3 марта столбики термометров в Псковской области не опустятся ниже -2 градусов. С 4 марта температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +4 градусов.

Ранее сообщалось, что 25 февраля погоду в регионе немного испортит атлантический циклон «Антония». В этот день ожидается усиление ветра южных направлений.

7 марта Псковскую область заденет северный циклон, который принесёт небольшие осадки. 8, 9, 10 и 11 марта осадков не ожидается.