Фотофакт: Знаки установили на временных автобусных остановках в Пскове

16:51, 22 февраля 2022, ПАИ

Дорожные знаки появились на временных автобусных остановках, расположенных по маршруту автобуса № 11: перед церковью Покрова от Торгу на улице Некрасова, 33 и напротив общежития ПсковГУ (улица Карла Маркса, 1).

Временные остановки появятся в Пскове из-за ремонта Советского (Троицкого) моста. С 1 марта изменится маршрут нескольких автобусов, в связи с чем на маршрутах автобусов № 1, № 11 и № 124 установят временные остановки.

Автобус № 124 будет останавливаться у дома № 77б на улице Юбилейной, временная остановка автобуса № 1 будет располагаться на улице Кузнецкой у Летнего сада.