Какие мероприятия пройдут в честь Дня защитника Отечества в Пскове

17:25, 22 февраля 2022, ПАИ

Тематические мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в Пскове в ближайшие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

23 февраля в 10:30 у обелиска в честь первых побед Красной Армии в Пскове состоится парад войск Псковского гарнизона.

Городской культурный центр подготовил праздничную концертную программу военного оркестра псковского спецназа «Разрешите поздравить!». В ней также примут участие творческие коллективы ГКЦ: ансамбль эстрадного танца «Сувенир&Бит» и студия циркового искусства «Псковский цирк». Начало мероприятия - в 15:00, билеты можно приобрести онлайн.

24 февраля в 13:00 в детской библиотеке «Родник» на улице Новоселов, 11 пройдет урок мужества «Защитники Родины».

Жители города также смогут принять участие во всероссийских онлайн-акциях. В рамках одной из них на личных страничках можно выложить фотографии своих родственников и сопроводить их хештегом #МойЗащитникОтечества.

В ходе флешмоба «Звездная слава России» в социальных сетях предлагается размещать фотографии с хештегом #звезднаяСлаваРоссии, на которых изображена звезда, ставшая одним из главных символов этого праздничного дня. Тем, кто служил в армии, предлагается выложить фото своих армейских будней со звездами на погонах, в шинелях и фуражках. К фотографиям также можно подойти творчески и разместить на них любую звезду – самостоятельно изготовленную, придуманную или нарисованную.

Участники акции «Героические истории» смогут рассказать свои истории о защитниках Отечества, регионов, городов. Самые яркие посты будут опубликованы в подборке на официальных ресурсах.

Напомним, в каждом районе Псковской области пройдут патриотические мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.