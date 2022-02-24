Акцию в честь Дня защитника Отечества провели в Печорах

18:29, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля сотрудники ГИБДД в Печорах провели акцию в честь Дня защитника Отечества, пишет «Печорская правда».

Полицейские поздравляли мужчин-водителей с Днём защитника Отечества, желали здоровья, соблюдения правил дорожного движения. Также водителям вручали сувениры от ГИБДД — блокноты, брошюры. Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» напомнили водителям о том, что в поездках нужно быть внимательными и уважать других участников движения.

Полицейские поздравили всех жителей Печорского района с Днём защитника Отечества.

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