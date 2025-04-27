Всем по смартфону: в Псковской области гаджеты подешевели почти на 5%

20:36, 27 апреля 2025, ПАИ

С 14 по 21 апреля в Псковской области на 4,85 % подешевели смартфоны. О том, какие ещё непродовольственные товары вошли в список подешевевших, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, зубные щётки подешевели на 2,72 %, напольные электропылесосы – на 2,41 %, туалетное мыло – на 1,99 %.

Отметим, что эксперты связывают снижение цен на электронику с падением курса доллара, который с начала года снизился по отношению к рублю более чем на 29 %. Так, в России скидки на гаджеты составили от 10 до 20 %. Цены упали не только в розничных магазинах, но и на маркетплейсах, где стоимость товаров определяет исключительно продавец. Наиболее сильное снижение ценников эксперты отмечают в сегменте ноутбуков. Скидки на электронику могут продолжиться и убавить от цены ещё 10 %, но только при условии, что американская валюта не станет расти.

Добавим, что валютные запасы России достигли пика: 11–18 апреля они выросли до 681,3 миллиарда долларов.