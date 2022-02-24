Назван средний размер и срок ипотечного кредита, оформляемого псковичами
Средний размер ипотечного кредита в Псковской области составляет 2,2 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦБ РФ.
В среднем жители региона берут ипотеку на 20 лет, средняя ставка кредита – 7,8%. В 2021 году жители региона оформили более 6 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 14,2 млрд рублей. В 2020 году объем ИЖК составлял 12,3 млрд рублей.
Средний размер ипотечного кредита в Псковской области в 2020 году составил 1,85 млн рублей. В 2019 году – 1,7 млн рублей.
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