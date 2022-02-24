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Общество

Новый тепличный комплекс появится в Дедовичском районе

В Дедовичском районе появится новый тепличный комплекс. Об этом заявил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 февраля

По словам Геннадия Афанасьева, на баланс Псковской области передали 200 гектаров земли. Также планируется привлекать инвесторов по переработке сжиженного газа, идет рассмотрение территории для размещения предприятий.

Ранее Геннадий Афанасьев рассказал о реализуемых в Дедовичском районе инвестпроектах.

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