О реализуемых в Дедовичском районе инвестпроектах рассказал Геннадий Афанасьев

10:49, 24 февраля 2022, ПАИ

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 февраля рассказал о реализуемых в муниципалитете инвестиционных проектах.

По словам Геннадия Афанасьева, инвесторы стараются рассматривать Дедовичский район в качестве «инвестиционной точки». «У нас есть предприятие, которое формирует бюджет, — Псковская ГРЭС, у нас есть серьезные предприятия — ДЛК, завод «Судома», где 100 человек делают мебельные щиты, чтобы поставлять по России и за пределы страны», - отметил он.

Кроме того, глава Дедовичского района рассказал, что местное предприятие «Экополис» занимается высадкой деревьев, а также поставляет на внутренний рынок и за рубеж хвойные деревья. Предприятие приобрело сейчас дополнительное земли для открытия еще одного тепличного комплекса. В прошлом году в районе строилось предприятие по переработке и хранению зерна, в муниципалитете инвесторы уже приобрели для этих целей 5 тысяч гектаров земли.

«На территории района имеется свободная земля для реализации инвестиционных проектов, в том числе для ОЭЗ «Моглино» 200 га земли переданы в ведение Псковской области. В этом году ожидаем приход инвестора на эту площадку», - отметил Геннадий Афанасьев.