Геннадий Афанасьев: В Дедовичском районе активно развиваются ТОСы

11:05, 24 февраля 2022, ПАИ

В Дедовичском районе активно развиваются ТОСы, в прошлом году было создано девять, было привлечено более 2 млн рублей для наведения порядка в общественных территориях. Об этом заявил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 февраля.

По словам Геннадия Афанасьева, предпочтение отдается тем, «кто доходчиво написал проекты».

«Активно включились жители в процесс: делают пруды, зоны отдыха, пешеходные дорожки. В поселке в прошлом году победило три ТОСа — благоустроили три территории. Объявлен конкурс и в этом году, с 15 февраля осуществляется прием заявок, участвуем в программе», - сказал глава муниципалитета.