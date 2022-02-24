Геннадий Афанасьев: В Дедовичском районе активно развиваются ТОСы
В Дедовичском районе активно развиваются ТОСы, в прошлом году было создано девять, было привлечено более 2 млн рублей для наведения порядка в общественных территориях. Об этом заявил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 февраля.
По словам Геннадия Афанасьева, предпочтение отдается тем, «кто доходчиво написал проекты».
«Активно включились жители в процесс: делают пруды, зоны отдыха, пешеходные дорожки. В поселке в прошлом году победило три ТОСа — благоустроили три территории. Объявлен конкурс и в этом году, с 15 февраля осуществляется прием заявок, участвуем в программе», - сказал глава муниципалитета.
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