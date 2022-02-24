Пресс-конференция главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева проходит в медиацентре ПАИ
24 февраля в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева. В ходе встречи обсудим вопросы социально-экономического развития муниципалитета, реализацию нацпроектов, ремонт дорог и другие.
В течение этого года в медиацентре ПАИ запланировано проведение цикла мероприятий с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главами Псковского района, Островского района, Невельского района, Гдовского района и главой администрации Пскова.
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