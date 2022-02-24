Новый ФАП появится в Дедовичском районе в этом году

11:19, 24 февраля 2022, ПАИ

В 2022 году в Дедовичском районе будет возведен новый ФАП. Об этом заявил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 февраля.

По его словам, сейчас подготовлены все технические условия, определен подрядчик, также получено разрешение на строительство. В дальнейшем планируется построить еще два ФАПа в муниципалитете.

Кроме того, Геннадий Афанасьев отметил, что в Дедовичскую районную больницу поступает новое оборудование, но подчеркнул, что наблюдается проблема с медицинскими кадрами.