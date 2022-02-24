6 млн рублей выделили на ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах

13:39, 24 февраля 2022, ПАИ

В Дедовичах в этом году выделили 6 млн рублей на ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 февраля рассказал глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

«В первом полугодии собираемся освоить деньги и в последующем получить ещё 9,5 млн рублей, чтобы полностью отремонтировать здание», - отметил глава района, добавив, что ремонт будет завершён в этом году. Там будут размещены экспозиции, связанные с партизанским движением.

Говоря о задачах на 2022 год, глава района отметил, что в приоритете ремонт дорог – региональных и местных. На капитальный ремонт объездного моста выделили 285 млн рублей. Объект планируется сдать в начале следующего года.

В этом году также будет вестись работа по догазификации посёлка Дедовичи. «Рассматриваются все заявления от граждан, надеемся, что частный сектор посёлка будет полностью газифицирован», - рассказал Геннадий Афанасьев.