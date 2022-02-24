Более 60 предпринимателей Пскова получили уведомления о необходимости привести вывески в порядок

14:49, 24 февраля 2022, ПАИ

Администрация Пскова проводит работу по уведомлению владельцев торговых точек в зоне типовой застройки о необходимости привести вывески в соответствие с дизайн-кодом. На сегодняшний день представителям бизнеса направлено 63 уведомления, сообщили в пресс-службе администрации города.

Предпринимателям, которые не приведут вывески в нормативное состояние до 3 июня, будут выдавать предупреждения. При получении предупреждения владелец вывески будет обязан в течение 15 рабочих дней привести ее в соответствие с дизайн-кодом.

Тех, кто не выполнит условий дизайн-кода в назначенные сроки, будут привлекать к административной ответственности. Кроме того, вывески будут демонтированы принудительно за счет средств городского бюджета. Впоследствии денежные средства будут взысканы с владельца вывески, а если владелец вывески неизвестен - с владельца здания (строения, сооружения, помещения), на котором она расположена.

Отметим, что для согласования эскиза вывески и расположения ее на фасаде здания необходимо обратиться с заявлением в Управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Предпринимателям предлагается организовать эту работу уже сейчас.

Напомним, дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы.