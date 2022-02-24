«Индекс страха» Уолл-стрит подскочил из‑за событий на Украине

15:52, 24 февраля 2022, ПАИ

24 февраля индекс волатильности американского фондового рынка CBOE Volatility Index (VIX), так называемый индекс страха Уолл-стрит, подскочил на 17% и превысил 36 пунктов из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Показатель индекса в ходе торгов достигал отметки 37,5 пункта, обновив максимум с января.

Как пишет издание MarketWatch, обычно превышение уровня в 30 пунктов свидетельствует о наличии значительных опасений среди инвесторов по поводу траектории рынков акций в последующие 30 дней.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения. Глава государства отметил, что действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».