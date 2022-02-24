«Индекс страха» Уолл-стрит подскочил из‑за событий на Украине
24 февраля индекс волатильности американского фондового рынка CBOE Volatility Index (VIX), так называемый индекс страха Уолл-стрит, подскочил на 17% и превысил 36 пунктов из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».
Показатель индекса в ходе торгов достигал отметки 37,5 пункта, обновив максимум с января.
Как пишет издание MarketWatch, обычно превышение уровня в 30 пунктов свидетельствует о наличии значительных опасений среди инвесторов по поводу траектории рынков акций в последующие 30 дней.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения. Глава государства отметил, что действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».
Слышали ли вы про биткоин?
В Кунье домашних животных прививают от бешенства из-за проникшей в один из дворов лисы
Более 950 тысяч рублей взыскали с должников за услугу по обращению с ТКО за первые два месяца 2022 года
Михаил Ведерников поручил ускорить отлов бесхозных собак и обеспечить регулирование самопроизвольного выгула домашних питомцев