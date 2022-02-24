Американские спутники Starlink пролетели над Мирожским монастырем в Пскове

16:25, 24 февраля 2022, ПАИ

Американские спутники Starlink могли увидеть псковичи на утреннем небе 24 февраля, сообщается в группе «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Пролёт группы спутников Starlink-G4-8 состоялся рядом со звездой Дзета Змееносца в 06:20 по московскому времени. Это удалось запечатлеть с помощью видеозаписи.

Starlink – глобальная спутниковая система, которая предназначена для обеспечения высокоскоростным, широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

Видеоролик представлен псковским астрономом-любителем Петром Митрофановым.