Американские спутники Starlink пролетели над Мирожским монастырем в Пскове
Американские спутники Starlink могли увидеть псковичи на утреннем небе 24 февраля, сообщается в группе «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».
Пролёт группы спутников Starlink-G4-8 состоялся рядом со звездой Дзета Змееносца в 06:20 по московскому времени. Это удалось запечатлеть с помощью видеозаписи.
Starlink – глобальная спутниковая система, которая предназначена для обеспечения высокоскоростным, широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.
Видеоролик представлен псковским астрономом-любителем Петром Митрофановым.
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