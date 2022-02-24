Александр Котов уверен, что отсрочка от армии для сельских медиков повлияет на изменение кадровой ситуации
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказался о важности предоставления отсрочки от призыва на военную службу медикам, работающим в медицинских организациях сельской местности.
«Если этот закон будет принят, то он будет актуален для всех регионов нашей страны. Если мы общими усилиями выйдем на федеральный уровень, то у нас, конечно, больше шансов на поддержку», - отметил Александр Котов.
Он подчеркнул, что суть проекта в закреплении медицинских кадров на селе, поскольку именно там ощущается нехватка врачей и медработников среднего звена, особенно фельдшеров в ФАПах, которые строятся по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«Я думаю, что это хорошая мера, когда люди, окончившие высшее и средние учебные заведения, получают отсрочку от армии и работают в сельской местности. Надеюсь, что это хоть чуть-чуть повлияет на изменение кадровой ситуации», - сказал Александр Котов.
Слышали ли вы про биткоин?
В Кунье домашних животных прививают от бешенства из-за проникшей в один из дворов лисы
Более 950 тысяч рублей взыскали с должников за услугу по обращению с ТКО за первые два месяца 2022 года
Михаил Ведерников поручил ускорить отлов бесхозных собак и обеспечить регулирование самопроизвольного выгула домашних питомцев