Александр Котов уверен, что отсрочка от армии для сельских медиков повлияет на изменение кадровой ситуации

17:13, 24 февраля 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказался о важности предоставления отсрочки от призыва на военную службу медикам, работающим в медицинских организациях сельской местности.

«Если этот закон будет принят, то он будет актуален для всех регионов нашей страны. Если мы общими усилиями выйдем на федеральный уровень, то у нас, конечно, больше шансов на поддержку», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что суть проекта в закреплении медицинских кадров на селе, поскольку именно там ощущается нехватка врачей и медработников среднего звена, особенно фельдшеров в ФАПах, которые строятся по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Я думаю, что это хорошая мера, когда люди, окончившие высшее и средние учебные заведения, получают отсрочку от армии и работают в сельской местности. Надеюсь, что это хоть чуть-чуть повлияет на изменение кадровой ситуации», - сказал Александр Котов.