Котов пожелал новому составу молодёжного парламента оставаться активными и целеустремлёнными

17:23, 24 февраля 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пожелал новому составу молодёжного парламента оставаться активными и целеустремлёнными.

«Пока сложно давать характеристику [новому составу, - прим. ПАИ], нужно посмотреть, как молодые люди проявят себя и как будут работать», - рассказал Александр Котов.

Он также отметил, что региональный парламент будет оказывать помощь в реализации инициатив. «Мы внимательно относимся к молодёжи, зачастую среди них есть активные ребята, которые, воспользовавшись законодательной помощью, двигаются вперёд и реализуют планы», - отметил Котов.