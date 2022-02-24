Котов пожелал новому составу молодёжного парламента оставаться активными и целеустремлёнными
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пожелал новому составу молодёжного парламента оставаться активными и целеустремлёнными.
«Пока сложно давать характеристику [новому составу, - прим. ПАИ], нужно посмотреть, как молодые люди проявят себя и как будут работать», - рассказал Александр Котов.
Он также отметил, что региональный парламент будет оказывать помощь в реализации инициатив. «Мы внимательно относимся к молодёжи, зачастую среди них есть активные ребята, которые, воспользовавшись законодательной помощью, двигаются вперёд и реализуют планы», - отметил Котов.
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