Алексей Севастьянов: Дипломатические возможности были израсходованы

17:45, 24 февраля 2022, ПАИ

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Начавшаяся сегодня военная операция в Донбассе говорит о том, что Россия израсходовала все дипломатические возможности. Такое мнение Псковскому агентству информации высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«Нас не хотели не только слушать, но и слышать. Мы просили всего лишь прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Начавшаяся сегодня операция говорит о том, что мы израсходовали все дипломатические возможности. Мы готовы были договариваться, но нас упорно не хотели слышать», – подчеркнул депутат.

Он отметил, что то, что сейчас происходит на Украине, очень страшно, однако жители Донбасса жили в таком ужасе последние 8 лет.

Алексей Севастьянов выразил надежду на то, что военная операция будет закончена в кратчайший срок. «Тогда, быть может, за стол переговоров сядут уже другие люди и с другими настроениями. Я верю в мир и конечно хочу подчеркнуть, что мы всячески за мир с украинским народом. И что та операция, которая сегодня идет, нацелена на военные объекты и на украинскую военную инфраструктуру, а не на мирных жителей», – подчеркнул он.