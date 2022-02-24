Депутаты Псковского облсобрания смогут внести поправки к законопроекту об одноуровневой системе МСУ до 20 мая
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, что региональный парламент будет вести работу по подготовке поправок к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
«У нас до 20 мая есть срок, в течение которого мы можем подготовить свои поправки к законопроекту и направить коллегам в Госдуму», - отметил Александр Котов.
Он также отметил, что депутаты уже неоднократно проводили обсуждения предложенного проекта закона. «Если такие поправки будут, мы их с удовольствием рассмотрим и обсудим в рамках сессии Псковского областного Собрания, после чего направим в Госдуму», - добавил Котов.
Спикер регионального парламента также рассказал, что законопроект, который сейчас рассмотрен в первом чтении, уже можно принимать. «Когда мы будем его принимать, то уже на практике увидим какие-то недостатки, и уже в дальнейшем можно будет вносить поправки, чтобы изменить ситуацию», - подчеркнул Александр Котов.
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