Депутаты Псковского облсобрания смогут внести поправки к законопроекту об одноуровневой системе МСУ до 20 мая

17:41, 24 февраля 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, что региональный парламент будет вести работу по подготовке поправок к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«У нас до 20 мая есть срок, в течение которого мы можем подготовить свои поправки к законопроекту и направить коллегам в Госдуму», - отметил Александр Котов.

Он также отметил, что депутаты уже неоднократно проводили обсуждения предложенного проекта закона. «Если такие поправки будут, мы их с удовольствием рассмотрим и обсудим в рамках сессии Псковского областного Собрания, после чего направим в Госдуму», - добавил Котов.

Спикер регионального парламента также рассказал, что законопроект, который сейчас рассмотрен в первом чтении, уже можно принимать. «Когда мы будем его принимать, то уже на практике увидим какие-то недостатки, и уже в дальнейшем можно будет вносить поправки, чтобы изменить ситуацию», - подчеркнул Александр Котов.