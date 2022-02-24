Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутаты Псковского облсобрания смогут внести поправки к законопроекту об одноуровневой системе МСУ до 20 мая

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, что региональный парламент будет вести работу по подготовке поправок к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«У нас до 20 мая есть срок, в течение которого мы можем подготовить свои поправки к законопроекту и направить коллегам в Госдуму», - отметил Александр Котов.

Он также отметил, что депутаты уже неоднократно проводили обсуждения предложенного проекта закона. «Если такие поправки будут, мы их с удовольствием рассмотрим и обсудим в рамках сессии Псковского областного Собрания, после чего направим в Госдуму», - добавил Котов.

Спикер регионального парламента также рассказал, что законопроект, который сейчас рассмотрен в первом чтении, уже можно принимать. «Когда мы будем его принимать, то уже на практике увидим какие-то недостатки, и уже в дальнейшем можно будет вносить поправки, чтобы изменить ситуацию», - подчеркнул Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

24 февраля 2022

В Кунье домашних животных прививают от бешенства из-за проникшей в один из дворов лисы

24 февраля 2022

Двойняшки родились в псковском перинатальном центре 22.02.2022
24 февраля 2022

Алексей Севастьянов: Дипломатические возможности были израсходованы
24 февраля 2022

Более 950 тысяч рублей взыскали с должников за услугу по обращению с ТКО за первые два месяца 2022 года
24 февраля 2022

Первые тонны гуманитарного груза собраны на волонтерских пунктах Псковской области
24 февраля 2022

Вишневый сад для жителей Пионерного посадил глава Дедовичского района

24 февраля 2022

Михаил Ведерников поручил ускорить отлов бесхозных собак и обеспечить регулирование самопроизвольного выгула домашних питомцев
24 февраля 2022

Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...