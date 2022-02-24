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Общество

Альтернативные виды транспорта используют для перевозки пассажиров из аэропортов на юге России

Под руководством министра транспорта Российской Федерации прошло совещание оперативного штаба об организации работы транспортной отрасли на юге страны, сообщает официальный Telegram-канал правительства.

В работе штаба приняли участие руководители подведомственных организаций Минтранса России, Общероссийского народного фронта, ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот» и других структур.

Штаб оценил общую транспортную обстановку на юге России как стабильную с прогнозом о нормализации в ближайшее время. Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров.

В частности, ПАО «Аэрофлот» привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолёты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи. ОАО «РЖД» подтвердило готовность оперативного вывоза пассажиров по железной дороге к другим аэропортам или до места проживания.

В данный момент силами транспортного комплекса и корпуса российских волонтёров налаживается работа в аэропортах и вокзалах для содействия и информирования пассажиров о наиболее быстрых и оптимальных возможностях добраться до пунктов назначения.

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев подчеркнул, что у российских транспортных властей есть чёткое понимание ситуации и опыт её разрешения. «Мы не в первый раз сталкиваемся с необходимостью оперативного вывоза пассажиров. Сейчас наша задача – в кратчайшие сроки обеспечить формирование альтернативных маршрутов, максимально удобных для пассажиров, чтобы каждый из них оперативно и с комфортом добрался до своего пункта назначения», – подчеркнул Виталий Савельев.

Напомним, аэропорт в Пскове работает в штатном режиме.

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