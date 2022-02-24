Альтернативные виды транспорта используют для перевозки пассажиров из аэропортов на юге России

18:47, 24 февраля 2022, ПАИ

Под руководством министра транспорта Российской Федерации прошло совещание оперативного штаба об организации работы транспортной отрасли на юге страны, сообщает официальный Telegram-канал правительства.

В работе штаба приняли участие руководители подведомственных организаций Минтранса России, Общероссийского народного фронта, ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот» и других структур.

Штаб оценил общую транспортную обстановку на юге России как стабильную с прогнозом о нормализации в ближайшее время. Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров.

В частности, ПАО «Аэрофлот» привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолёты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи. ОАО «РЖД» подтвердило готовность оперативного вывоза пассажиров по железной дороге к другим аэропортам или до места проживания.

В данный момент силами транспортного комплекса и корпуса российских волонтёров налаживается работа в аэропортах и вокзалах для содействия и информирования пассажиров о наиболее быстрых и оптимальных возможностях добраться до пунктов назначения.

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев подчеркнул, что у российских транспортных властей есть чёткое понимание ситуации и опыт её разрешения. «Мы не в первый раз сталкиваемся с необходимостью оперативного вывоза пассажиров. Сейчас наша задача – в кратчайшие сроки обеспечить формирование альтернативных маршрутов, максимально удобных для пассажиров, чтобы каждый из них оперативно и с комфортом добрался до своего пункта назначения», – подчеркнул Виталий Савельев.

Напомним, аэропорт в Пскове работает в штатном режиме.