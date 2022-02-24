Отели Севастополя не будут повышать цены для туристов и вводить штрафы
В связи с временным прекращением авиасообщения с Крымом гостиницы Севастополя объявили о заморозке и снижении цен на проживание. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.
«Собственники средств размещения проявили готовность предоставить лояльные условия для туристов. Гостиницы, состоящие в туристическом реестре Севастополя, подтвердили, что стоимость проживания гостей не будет повышаться. Некоторые даже заявили о снижении цен», – отметили в пресс-службе.
Отельеры также выразили готовность не применять к туристам штрафные санкции из-за отмены бронирования.
Данные меры сохранятся до возобновления авиасообщения.
Управление туризма Севастополя окажет помощь туроператорам с отправкой туристических групп, которые уже находятся в городе. Для этого необходимо обратиться по телефонам (8 8692) 54-14-13 и 8-978-907-96-70 с 9:00 до 18:00.
Для отъезда туристов задействованы железнодорожный транспорт и автобусы, количество вагонов и рейсов будет увеличено.
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