Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 состоится 25 февраля
Заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусной инфекцией состоится 25 февраля. Об этом сообщает близкий к администрации региона Telegram-канал Rikhtman.
Отмечается, что особых изменений ограничений не будет ни с точки уменьшения, ни с позиции усугубления.
Напомним, накануне в регионе выявили ещё 937 случаев коронавируса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
24 февраля 2022
В Кунье домашних животных прививают от бешенства из-за проникшей в один из дворов лисы