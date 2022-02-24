Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 состоится 25 февраля

19:25, 24 февраля 2022, ПАИ

Заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусной инфекцией состоится 25 февраля. Об этом сообщает близкий к администрации региона Telegram-канал Rikhtman.

Отмечается, что особых изменений ограничений не будет ни с точки уменьшения, ни с позиции усугубления.

Напомним, накануне в регионе выявили ещё 937 случаев коронавируса.