В Куньинском районе введён карантин по бешенству
В Куньинском районе введён карантин по бешенству, пишет официальный Telegram-канал региона.
Заражённое животное выявлено на улице Речной в Кунье. На личное подворье пробралась лиса, которую загрызли хозяйские собаки. Ветеринарные специалисты отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили бешенство.
На территории личного подворья и прилегающей территории в радусе до 800 км введён 60-дневный карантин. Собаки, которые контактировали с заражённым животным, находятся на 10-дневном карантине. Все они были привиты от бешенства.
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