В Куньинском районе введён карантин по бешенству

21:14, 24 февраля 2022, ПАИ

В Куньинском районе введён карантин по бешенству, пишет официальный Telegram-канал региона.

Заражённое животное выявлено на улице Речной в Кунье. На личное подворье пробралась лиса, которую загрызли хозяйские собаки. Ветеринарные специалисты отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили бешенство.

На территории личного подворья и прилегающей территории в радусе до 800 км введён 60-дневный карантин. Собаки, которые контактировали с заражённым животным, находятся на 10-дневном карантине. Все они были привиты от бешенства.