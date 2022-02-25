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Общество

Продажи по программе туристического кешбэка завершатся до конца февраля

Продажи по программе туристического кешбэка завершатся раньше установленного срока, в ночь на 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

В пресс-службе Ростуризма отметили, что все выделенные на весеннее окно продаж средства уже практически полностью перечислены туристам.  «Окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В январе в России стартовал пятый этап туристического кешбэка. Для россиян было подготовлено более двух миллионов предложений, на полмиллиона больше, чем в 2021 году. Изначально было заявлено, что весенний этап программы туристического кешбэка в 2022 году будет проходить с 18 января до 12 апреля.

Программу кешбэка запустили в августе 2020 года. Туристы, путешествуя по России, могут получать 20% кэшбэка, при условии оплаты путешествий картой «Мир».

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