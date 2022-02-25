В Минздраве сообщили о нормализации ситуации с COVID в России
В России фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, пишет РИА Новости.
По его словам, несколько недель назад наблюдался существенный подъём заболеваемости, из-за которого выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Однако в последние несколько дней ситуация нормализуется.
По состоянию на утро 25 февраля в мире зарегистрировано 431 996 114 случаев заражения коронавирусом.
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