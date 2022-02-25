В Минздраве сообщили о нормализации ситуации с COVID в России

10:45, 25 февраля 2022, ПАИ

В России фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, пишет РИА Новости.

По его словам, несколько недель назад наблюдался существенный подъём заболеваемости, из-за которого выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Однако в последние несколько дней ситуация нормализуется.

По состоянию на утро 25 февраля в мире зарегистрировано 431 996 114 случаев заражения коронавирусом.