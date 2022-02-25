Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю снизилась на 12,5%

12:24, 25 февраля 2022, ПАИ

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Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась за неделю на 12,5%. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 февраля.

Александр Нестерук отметил, что грипп в Псковской области не регистрируется, заболеваемость ОРВИ снизилась в регионе за неделю на 12,5%. Всего зарегистрировано 7 972 случая, что на 17,1% ниже порогового уровня.

Он подчеркнул, что у школьников заболеваемость ОРВИ ниже порога на 52%. Также он сообщил, что Псковская область находится на 14-м месте по уровню заболеваемости COVID-19.