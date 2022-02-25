127 детей завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области

12:42, 25 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области вакцинацию от коронавируса прошли 127 детей. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 февраля.

«Вакцинация детей от ковида у нас идет активно», – отметила Марина Гаращенко и подчеркнула, что как минимум одну дозу прививки от ковида в регионе сделали уже 384 ребёнка.

24 января в регион прибыли первые 960 доз вакцины «Спутник М» для вакцинации детей 12-17 лет. Дети могут сделать прививку при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.