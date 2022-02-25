«Госуслуги» и «ВКонтакте» доступны пользователям при отрицательном балансе
Абоненты большинства операторов могут пользоваться социальной сетью «ВКонтакте» и« Госуслугами» даже при отрицательном балансе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
Сейчас опция «Доступный интернет» работает у мобильных операторов «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле2» и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО. В дальнейшем услуга будет доступна у всех операторов.
При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Услуга доступна 24 часа, это время можно продлевать.
Чтобы подключиться к «Доступному интернету», нужно:
- Зайти в приложение мобильного оператора.
- Выбрать опцию «Доступный интернет».
- Авторизоваться через «Госуслуги» (нужно иметь подтвержденную учетную запись).
- Выбрать из списка социально значимых сайтов нужный.
«ВКонтакте» и «Госуслуги» в список социально значимых сайтов внесла правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко.
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