Делегация псковских ремесленников посетила музей-заповедник «Михайловское»

13:34, 25 февраля 2022, ПАИ

25 февраля государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участников проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

В состав делегации вошли ремесленники, работающие в регионе, сотрудники Псковского бизнес-инкубатора, Центра туризма и творческих индустрий Пскова, другие заинтересованные лица.

В рамках рабочей встречи гости и хозяева обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества между мастерами, Пушкинским заповедником и Псковским бизнес-инкубатором. На небольшой выставке перед совещанием псковские мастера представили музейщикам образцы своих изделий, в том числе и на пушкинские мотивы.

Кроме того, участники проекта уже познакомились с выставкой «„Строкою Пушкина воспеты...“ Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке», действующей в эти дни в «Михайловском».

Далее в программе встречи значатся экскурсия в музейный комплекс в деревне Бугрово, мастер-классы из цикла «Народная культура» в Центре творческих музейных программ, возложение цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре.

Проект ER58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» воплощается в жизнь в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014–2020 годов. Его целью является поддержка начинающих и действующих предпринимателей, которые изготавливают высококачественные продукты, опираясь на местную культуру и традиции, развитие сети бизнес-контактов между предпринимателями Пскова и Выру.