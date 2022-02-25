Более 3,6 тысячи дополнительных мест организовали в поездах с юга России в Москву

14:26, 25 февраля 2022, ПАИ

РЖД организовали сегодня более 3600 дополнительных мест в поездах из городов юга России в сообщении с Москвой, пишет Telegram-канал РЖД.

Назначены следующие дополнительные поезда:

№ 202/201 Адлер – Москва отправлением со ст. Адлер 24 и 25 февраля в 21:18 и прибытием в Москву на следующие сутки в 21:15;

№ 125/126 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 25 февраля в 13:45 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19:40;

№ 151/152 Анапа – Москва отправлением из Анапы 25 февраля в 16:15 и прибытием в Москву на следующие сутки в 18:55;

№ 111/112 Белгород – Москва отправлением со ст. Белгород 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытием и отправлением в Белгород со ст. Москва-Вост. (вокзал Восточный) 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, прибытием на ст. Белгород 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта.

Накануне дополнительные поезда отправились по следующим маршрутам: № 266/265 Адлер – Москва (со ст. Адлер 24 февраля в 19:48 и прибытием в Москву 26 февраля в 04:30); № 213 Ростов – Москва (со ст. Ростов 24 февраля в 20:52 и прибытием в Москву на следующие сутки в 22:22); № 204/203 Краснодар – Москва отправлением из Краснодара 24 февраля в 23:57 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19:08;

Кроме того, удвоена «Ласточка» № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда.

Цены на билеты зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. Следить за назначением дополнительных поездов можно на сайте и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Приобрести билеты можно вручную. Для этого мониторьте сайты и приложения перевозчиков. На поезда из Крыма билеты продаются на grandtrain.ru и в приложении Grandtrain. Билеты на поезда из других регионов России без посредников продаются на сайтах РЖД и в приложении РЖД.

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