Псковичам объяснили, насколько омикрон опасен для непривитых
Руководство Псковской областной инфекционной больницы на пресс-конференции в медиацентре ПАИ объяснило жителям Псковской области, насколько омикрон-штамм коронавируса опасен для непривитых.
По словам заместителя главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самира Аль-Араби, омикрон поражает своей молниеносностью, скоростью распространения. «Омикрон имеет резкую, быструю картину по развитию и распространению, человек может оказаться не готов к нему, если не привит», – отметил он.
Специалист также добавил, что коронавирус умеет находить слабые места в организме человека. «Если человек перенёс коронавирус в лёгкой форме, то это не значит, что он легко отделался. После лечения у некоторых людей с постковидным синдромом появляются инсульты и инфаркты», – заметил Самир Аль-Араби.
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко добавила, что в Псковской области у двоих детей, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, были зафиксированы различные формы сахарного диабета.
Отметим, что подавляющее большинство умерших от омикрон-штамма коронавируса пациентов Псковской областной инфекционной больницы не проходили вакцинацию. Псковское агентство информации в эксклюзивном видеорепортаже показало истории болезней скончавшихся пациентов.
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