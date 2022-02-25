Псковичам объяснили, насколько омикрон опасен для непривитых

15:38, 25 февраля 2022, ПАИ

Руководство Псковской областной инфекционной больницы на пресс-конференции в медиацентре ПАИ объяснило жителям Псковской области, насколько омикрон-штамм коронавируса опасен для непривитых.

По словам заместителя главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самира Аль-Араби, омикрон поражает своей молниеносностью, скоростью распространения. «Омикрон имеет резкую, быструю картину по развитию и распространению, человек может оказаться не готов к нему, если не привит», – отметил он.

Специалист также добавил, что коронавирус умеет находить слабые места в организме человека. «Если человек перенёс коронавирус в лёгкой форме, то это не значит, что он легко отделался. После лечения у некоторых людей с постковидным синдромом появляются инсульты и инфаркты», – заметил Самир Аль-Араби.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко добавила, что в Псковской области у двоих детей, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, были зафиксированы различные формы сахарного диабета.

Отметим, что подавляющее большинство умерших от омикрон-штамма коронавируса пациентов Псковской областной инфекционной больницы не проходили вакцинацию. Псковское агентство информации в эксклюзивном видеорепортаже показало истории болезней скончавшихся пациентов.