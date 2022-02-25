Псковские врачи: Ситуация с COVID-19 летом зависит от темпов вакцинации сейчас

16:24, 25 февраля 2022, ПАИ

Ситуация с COVID-19 в Псковской области летом зависит от темпов вакцинации сейчас, заявили псковские врачи на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В частности, главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко отметил, что прогнозы - не дело врачей, однако к лету возможно снижение уровня заболеваемости.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая заявила, что для этого необходимо увеличить темпы вакцинации, «только так можно управлять инфекцией». Сейчас уровень вакцинации близится к 100% только у педагогов и врачей, в целом по Пскову он не выше 70%, в некоторых рабочих коллективах не достигает и 60%.

Заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самира Аль-Араби добавил, что наличие или отсутствие следующего подъёма заболеваемости зависит только от граждан и их сознательности относительно вакцинации и ревакцинации.

Подавляющее большинство умерших от омикрон-штамма коронавируса пациентов Псковской областной инфекционной больницы не проходили вакцинацию. Псковское агентство информации в эксклюзивном видеорепортаже показало истории болезней скончавшихся пациентов.