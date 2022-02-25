Эксперт: У непривитых пациентов на фоне омикрона крайне высокий риск развития сопутствующих заболеваний

16:11, 25 февраля 2022, ПАИ

У непривитых пациентов на фоне омикрон-штамма коронавируса крайне высокий риск развития сопутствующих заболеваний. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля.

Специалист подчеркнула, что омикрон-штамм коронавируса достаточно заразный, и сейчас псковичи им болеют семьями.

Заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби отметил, что от омикрон-штамма коронавируса в первую очередь страдают лёгкие. «В последующем распространяется на сердечно-сосудистую систему, нарушается кровоснабжение, страдает головной мозг, желудочно-кишечный тракт, зрение, слух», – заметил он.

Отметим, что подавляющее большинство умерших от омикрон-штамма коронавируса пациентов Псковской областной инфекционной больницы не проходили вакцинацию. Псковское агентство информации в эксклюзивном видеорепортаже показало истории болезней скончавшихся пациентов.