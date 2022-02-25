Вакцина от коронавируса есть во всех псковских поликлиниках
Вакцина от коронавирусной инфекции есть во всех псковских поликлиниках. Об этом главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля.
Для того чтобы сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, записываться предварительно не нужно.
«Для вакцинации в поликлиниках просим записываться, чтобы избежать очереди, но сейчас поток небольшой, поэтому допускаем вакцинацию по живой очереди», - отметила Галина Неваленная.
Кроме того, для маломобильных пациентов и людей с инвалидностью доступна вакцинация на дому по предварительной заявке.
В поликлиниках Пскова есть вакцины для первичной вакцинации и для ревакцинации. Галина Неваленная напомнила, что ревакцинация может проводиться через 6 месяцев двумя компонентами вакцины «Спутник V».
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