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Вакцина от коронавируса есть во всех псковских поликлиниках

Вакцина от коронавирусной инфекции есть во всех псковских поликлиниках. Об этом главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля.

Для того чтобы сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, записываться предварительно не нужно.

«Для вакцинации в поликлиниках просим записываться, чтобы избежать очереди, но сейчас поток небольшой, поэтому допускаем вакцинацию по живой очереди», - отметила Галина Неваленная.

Кроме того, для маломобильных пациентов и людей с инвалидностью доступна вакцинация на дому по предварительной заявке.

В поликлиниках Пскова есть вакцины для первичной вакцинации и для ревакцинации. Галина Неваленная напомнила, что ревакцинация может проводиться через 6 месяцев двумя компонентами вакцины «Спутник V».

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